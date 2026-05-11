Az OpenAI együttműködik az EU-val, az Anthropic még kivár

Az OpenAI hétfőn jelentette be, hogy hozzáférést biztosít az Európai Unió számára a GPT-5.5 Cyber modellhez, amit az ellenőrzött biztonsági csapatok múlt héten kezdhettek el használni előzetes kapacitással. Az európai vállalkozások, kormányzatok, kiberbiztonsági hatóságok és uniós intézmények így mind elérhetik a GPT-5.5-Cybert. A bizottság jelenleg egyeztetéseket több amerikai AI-fejlesztővel is tárgyalásokat folytat arról, hogy még a széles körű piaci bevezetés előtt képet kapjon az új generációs modellek technológiai képességeiről és azok potenciális kiberbiztonsági és társadalmi kockázatairól.

A bejelentés kidomborítja az EU és az OpenAI-Anthropic közötti viszonyrendszert, mivel utóbbi AI-fejlesztő egyelőre nem biztosított hozzáférést a Bizottságnak egy hónappal új modellje, a Mythos szűk körű bevezetése után sem. A bizottság szóvivője, Thomas Regnier nyilatkozata szerint a blokk „üdvözli az OpenAI átláthatóságát”, miközben kitért arra is, hogy az Anthropic-kal egyelőre „más szakaszban” járnak a tárgyalások, és még nem sikerült hozzáférési megállapodást kötni 4-5 alkalom után sem.

A ChatGPT-fejlesztő az EU Cyber ​​Action Plan keretében működik együtt az európai politikai döntéshozókkal, intézményekkel és vállalkozásokkal azzal a céllal, hogy „demokratizálja a hozzáférést” a védelmi eszközökhöz, amelyeket a megbízható szereplők használhatnak a közös biztonság megerősítésére, a közbiztonság támogatására és az európai prioritások tükrözésére. Az elemzők szerint a cég együttműködő hozzáállása hosszútávon versenyelőnyt jelenthet számára, mivel az iparágban egyre fontosabbá válik a különböző nemzetközi szabályozásoknak való megfelelőség. Ezzel azonban együttjár az, hogy a nagyobb átláthatósággal a techcégek kevésbé eredményesen védhetik meg technológiai titkaikat.

Az Anthropic óvatosságára több magyarázat is elképzelhető: a vállalat vélhetően szeretné megvédeni technológiai know-how-ját, valamint elkerülni, hogy túl korán kerüljenek információk a szabályozók vagy a versenytársak birtokába. A cég egy hónapja jelentette be a Project Glasswing projektet a Mythos bevezetéséhez, melynek képességeit egy rendkívül szűk csoport kezdheti el tesztelni. Eddig 11 vezető partner kapott korai korlátozott hozzáférést saját védelme megerősítéséhez, köztük az AWS, az Apple, a Google, az Nvidia, a CrowdStrike valamint további 40, főleg kritikus szoftvereken dolgozó kiválasztott szervezet. A modell újítása a szektorban, hogy önjáróan képes felderíteni nulladik napi sebezhetőségeket, de mivel akár exploitok fejlesztésére is alkalmas, ezért nem csak védekezési, de támadási eszközként is potenciálisan felhasználható.