A nyakunkra megy a sok telefonozás
Az okostelefonokat eddig főleg azzal vádoltuk, hogy a túlzott használat rontja a fókuszálási képességeinket és fokozhatja a szorongás szintjét. A telefonok, táblagépek és más kijelzők előtt töltött idő azonban láthatóbbá teheti a nyakon található és idővel mélyülő vízszintes ráncokat, amennyiben rossz testtartást veszünk fel a többórás végtelen görgetés közben – idézi a The Wall Street Journal Dr. Melanie Palm kozmetikus-bőrgyógyászt.
Egyre több bőrgyógyász figyelmeztet arra, hogy a telefonhasználat befolyásolhatja a bőr öregedését, és a gerincet terhelő tartós lefelé nézés úgynevezett okostelefon-nyakat eredményezhet. A Harmony Healthcare IT adatai szerint egy átlagos amerikai felhasználó napi 5 órát és 16 percet tölt telefonozással, míg a Z-generációsok esetében ez akár 6,5 óra is lehet. Ilyen mértékű képernyőidő már óhatatlanul hatással lehet a fizikai állapotunkra, a rossz testtartás például gyorsabban vezethet ortopédiai problémákhoz, és már napi pár óra is számít.
Palm szerint mivel az emberek szó szerint órákat töltenek a telefonjuk használatával lefelé néző pozícióban, ezek a vonalak súlyosabban kivehetővé válhatnak, és akár újabb szépségipari kezelések jelenetnek meg a jövőben kifejezetten a probléma orvoslására, például a különféle „nyakfiatalító” kezelések.
A szakemberek azonban adnak pár banális tippet is, mire érdemes figyelni: ne a fejünket hajtsuk le, hanem inkább a telefont emeljük fel, a testtartást egyenes hát és enyhén hátrahúzott vállak jellemezzék, és iktassunk be 20-30 percenként szüneteket, amikor felnézünk a kijelzőből.