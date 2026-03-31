A nyakunkra megy a sok telefonozás

A túlzott mobilhasználattal járó nyaki ráncosodásnak már neve is van: „tech neck”, és egyre több orvos hívja fel rá a figyelmet.

Az okostelefonokat eddig főleg azzal vádoltuk, hogy a túlzott használat rontja a fókuszálási képességeinket és fokozhatja a szorongás szintjét. A telefonok, táblagépek és más kijelzők előtt töltött idő azonban láthatóbbá teheti a nyakon található és idővel mélyülő vízszintes ráncokat, amennyiben rossz testtartást veszünk fel a többórás végtelen görgetés közben – idézi a The Wall Street Journal Dr. Melanie Palm kozmetikus-bőrgyógyászt.

Egyre több bőrgyógyász figyelmeztet arra, hogy a telefonhasználat befolyásolhatja a bőr öregedését, és a gerincet terhelő tartós lefelé nézés úgynevezett okostelefon-nyakat eredményezhet. A Harmony Healthcare IT adatai szerint egy átlagos amerikai felhasználó napi 5 órát és 16 percet tölt telefonozással, míg a Z-generációsok esetében ez akár 6,5 óra is lehet. Ilyen mértékű képernyőidő már óhatatlanul hatással lehet a fizikai állapotunkra, a rossz testtartás például gyorsabban vezethet ortopédiai problémákhoz, és már napi pár óra is számít.

Palm szerint mivel az emberek szó szerint órákat töltenek a telefonjuk használatával lefelé néző pozícióban, ezek a vonalak súlyosabban kivehetővé válhatnak, és akár újabb szépségipari kezelések jelenetnek meg a jövőben kifejezetten a probléma orvoslására, például a különféle „nyakfiatalító” kezelések.

A szakemberek azonban adnak pár banális tippet is, mire érdemes figyelni: ne a fejünket hajtsuk le, hanem inkább a telefont emeljük fel, a testtartást egyenes hát és enyhén hátrahúzott vállak jellemezzék, és iktassunk be 20-30 percenként szüneteket, amikor felnézünk a kijelzőből.