Horvátországban indít robotaxikat az Uber

A szomszédoknál már kopogtat a „jövő", az Uber több ezer robotaxiból álló flottát szeretne kiépíteni Európában.

Az Uber a kínai Pony AI és a horvát Verne cégekkel együttműködésben tesz próbát Európa első kereskedelmi robotaxi-szolgáltatásának elindítására – jelentették be a felek. A járműveket már valódi utakon tesztelik a Verne székhelyének is otthont adó Zágrábban, mielőtt a lehetőséget széles körben bevezetik a szolgáltatásban az ügyfelek számára.

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most! NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

A vállalat az elmúlt évben több tucat önvezető járműfejlesztővel társult, hogy meggyőzze a befektetőket arról, hogy képes lesz alkalmazkodni a közelgő robotaxi-korszakban, ami kihívás elé állíthatja a hagyományos fuvarozási üzletágat. A Pony AI számos kínai városban üzemeltet önvezető járműveket, a Verne pedig a Rimac autógyártóból vált ki. A megállapodás keretében a Verne fogja kezelni és üzemeltetni flottát, míg a Pony AI az alkalmazott önvezető technológiát szolgáltatja.

A tervek szerint Zágráb lesz az első európai város, ahol elérhetővé válik az önvezető fuvaros szolgáltatás lehetősége, a későbbiekben indulhat a további európai piacokra való terjeszkedés. Az Uber a flottát szeretné több ezer robottaxira felduzzasztani a következő években.

Az önvezető taxikkal operáló fuvarszolgáltatások terén még élénkebb versenyre lehet számítani: a Waymo már idén szeretné elindítani élesben saját szolgáltatását Londonban, miközben a Volkswagen a Moia leányvállalattal állít az utakra önvezető autókat fuvarozásra Németországban.