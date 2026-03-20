Egy nap alatt meggondolta magát a Meta a VR-os Horizon Worldsszel kapcsolatban

Ennek a hírnek örülhet mondjuk úgy kb. öt ember.

Mindössze egy nappal azután meggondolta magát a Meta, hogy bejelentette a Horizon Worlds szolgáltatás elérhetőségét a Quest VR-headsetekhez. Andrew Bosworth, a Meta műszaki igazgatója az Instagramon jelentette be szerdán, hogy a meglévő játékok a jövőben még „belátható” ideig továbbra is elérhetőek maradnak a már meglévő játékosok számára, és ez a döntés éppen aznap született meg. A Horizon Unity játékmotorral fejlesztett világok továbbra is kizárólag VR-ban lesznek elérhetők, de de új játékok már nem érkeznek a platformhoz.

Kedden még arról szóltak a hírek, hogy március végéig fokozatosan válnak elérhetetlenné egyes tartalmak a Quest áruházban, a júniusi határidő után azonban az alkalmazás egyáltalán nem lesz futtatható headsetekkel. A Horizon Worlds meglátogatásának egyetlen módja tehát az iOS és Android rendszerekre elérhető Meta Horizon alkalmazás lesz.

A Horizon Worlds sosem tudott igazán népszerűvé válni, a jelentések alapján a platform nem vonzott havi néhány százezernél több felhasználót, míg a Roblox több mint 100 millió napi aktív felhasználóval rendelkezik.

A keddi bejelentéskor a metaverzumhoz egykor nagy reményeket fűző vállalat még úgy nyilatkozott, hogy a Horizon Worlds mobilos alkalmazásának népszerűségét látva logikus lépés a VR-verzió elhagyása, ami bár látszólag ellentmond az eddigi pozicionálásának, már jól mutatja, hogy a vállalat a jövőben inkább a mesterségesintelligencia-eszközökre és okosszemüvegekre szórná el a pénzt a jobb megtérülés érdekében.

Az IDC piackutató cég szerint a Meta Quest headsetjének eladásai 16%-kal csökkentek 2024 és 2025 között az előző évhez képest, így eléggé valószínűtlennek tűnik, hogy a hardver valaha is érdemi versenyre keljen az okostelefonokkal. De nem csak a Meta küzd azzal, hogy a VR-t vonzóvá tegye, az Apple-nek is vissza kellett fognia a 3500 dolláros Vision Pro headsetjének gyártását az alacsony kereslet miatt.

A VRpiacot még az Apple sem tudta felrázni, de hogy miért és mi az oka a VR-szegmens lassú sorvadásának, arról Dr. Hideg Attilával, a BME adjunktusával beszélgettünk egy külön HWSW Weekly adásban is.