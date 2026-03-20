Közeleg és elég fagyosnak ígérkezik a VR-tél

A Meta január elején jelentette be, hogy leépíti a Reality Labs 10 százalékát, és a szervezeti egység büdzséjéből mintegy 30%-ot csippentene le az év során. A nagyjából 1500 dolgozót érintő intézkedés a virtuálisvalóság-megoldásokon és a metaverzumon dolgozó alkalmazottakat egyaránt érinti. Közben a fókusz a mobilplatformra, az AI-ra és az XR-re kerül.

Azóta a cég már azt is bejelentette, hogy konkrétan nem lesz elérhető a nyártól a Horizon Worlds VR-verziója, ami egy újabb szög lehet a fogyasztói szegmensbe szánt VR-megoldások koporsójába. A piacot még az Apple sem tudta felrázni, de hogy miért és mi az oka a VR-szegmens lassú sorvadásának, arról Dr. Hideg Attilával, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem adjunktusával beszélgettünk ebben a Weekly adásban.

