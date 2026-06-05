Az amerikai telkók szerint káoszt hozhat a külföldi routerek tiltása

Az amerikai kábelszolgáltatók legnagyobb lobbiszervezete, az NCTA káoszra figyelmeztet abban az esetben, ha a jelenlegi formájában hatályban maradnak a hírközlési szektort szabályozó Federal Communications Commission otthoni és kisiordai routerek forgalomba hozatalára vonatkozó korlátozó intézkedései.

A szervezet március végén hozott határozatot arról, hogy a jövőben nem ad engedélyt effektíve azoknak az új routereknek a forgalomba hozatalára, melyek nem az Egyesült Államokban készültek.

Az "elfogadhatatlan nemzetbiztonsági kockázatokkal" indokolt határozat alól csak egyedi elbírálás alapján, kérvény beadásával lehet kibúvót találni, amit gyorsan be is adott bizonyos termékeire a Netgear, illetve az AT&T több kulcsfontosságú beszállítója.

Az NCTA a hét közepén nyújtott be petíciót arról az FCC-nek, hogy legalább azok az új típusok kapjanak automatikus mentességet, melyek egy régebbi dizájnra épülnek, csak új nyomtatott áramköri lapot vagy memóriachipeket tartalmaznak. A szervezet szerint ha ezt a hatóság nem biztosítja, azzal veszélybe kerülhet az NCTA tagvállalatainál vezetékes szélessávú internetre előfizető új ügyfelek ellátása, kiszolgálása.

Az FCC szabályozása értelmében a már engedélyezett routereken ugyanis semmilyen formában nem hajthatók végre változtatások, ami az előfizetői végpontokra kihelyezett új routerek utánpótlását rendkívüli módon megnehezíti - ez alól mentette fel részlegesen a hatóság az AT&T-t, illetve annak beszállítóit, így azok a már használatban lévő típusok kis mértékben módosított változatait is elhelyezhetik az előfizetőknél.