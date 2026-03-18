Nyáron fekszik be a sírba a VR-os metaverzum

A Meta január közepén jelentette be, hogy szélnek ereszti a többek közt a „metaverzumon” is dolgozó Reality Labs divízió munkaerő-állományának mintegy 10%-át, ami konkrét projektek lelövésével jár. A cég februárban leállította a a Horizon Workrooms nevű vállalati kollaborációs platform támogatását, valamint a kereskedelmi Quest headsetek és a kapcsolódó Meta Horizon szolgáltatások értékesítését is. Ezzel gyakorlat búcsút intett a vállalati VR-nak, és említés volt arról, hogy a fogyasztókra fókuszáló Horizon Worlds szolgáltatás továbbra is működik majd, de mobile first megközelítéssel.

A napokban hivatalossá vált az ütemeterv is, mely szerint a Horizon Worlds június 15. után hozzáférhetetlenné válik VR-headseteken keresztül. A szolgáltatás elkülönítetten működik majd tovább a Quest VR-platformtól, és a cég a jövőben kizárólag az alkalmazás okostelefonos verzióján dolgozik.

Március végéig fokozatosan válnak elérhetetlenné egyes tartalmak a Quest áruházban, a júniusi határidő után azonban az alkalmazás egyáltalán nem lesz futtatható headsetekkel. A Horizon világok meglátogatásának egyetlen módja tehát az iOS és Android rendszerekre elérhető Meta Horizon alkalmazás lesz.

A Horizon Worldsből eltűnik a nemrég hozzáadott Hyperscape Capture nevű funkció, amely lehetővé teszi a Quest headset tulajdonosai számára, hogy valós helyszíneket szkenneljenek be 3D-ben, amit utána megoszthatnak és látogathatnak a virtuális térben. A Meta szerint a felhasználók továbbra is rögzíthetik ezeket az úgynevezett hyperscape-eket, de a másokkal való megosztás, meghívás és közös megtapasztalás a továbbiakban nem lesz támogatott.

A metaverzumhoz egykor nagy reményeket fűző vállalat szerint a Horizon Worlds mobilos alkalmazásának népszerűségét látva logikus lépés a VR-verzió elhagyása, ami bár látszólag ellentmond az eddigi pozicionálásának, már jól mutatja, hogy a vállalat a jövőben inkább a mesterségesintelligencia-eszközökre és okosszemüvegekre szórná el a pénzt a jobb megtérülés érdekében.

A mobilos fókusz egyben lehetővé teszi, hogy a Meta a Roblox és a Fortnite térfelén vegye fel a versenyt, ami egy sokkal nagyobb piacra való belépést jelent.

A Meta 2020-tól kezdődően fokozatosan egyre nagyobb téteket rakott a metaverzumra, mely Mark Zuckerberg egyik személyes szerelemprojektje volt - a rendszert fejlesztő Reality Labs divízió azóta nagyjából 60 milliárd dollárt égetett el anélkül, hogy a metaverzum bármely részéből kereskedelmileg értékesíthető terméket alkotott volna. A közösségi hálózatok teljes virtuális térré válása annyira meghatározó trendnek tűnt pár éve a Metanál, hogy erre reflektálva még a cég eredeti nevét is megváltoztatta a menedzsment 2021-ben - azóta fut a közösségi média óriás Meta néven.

Bár a viselhető AR/VR eszközök piacán a terv részét képező akvizíciókkal sikerült jó pozícióba kerülnie a cégnek, Zuckerberg metaverzum-vízióját nem fogadta tárt karokkal a piac, majd idővel a befektetők sem, akik egyre inkább csupán több tízmilliárd dollárnyi elégetett pénzhegyet láttak a projektben.

Az elmúlt másfél-két év során mindinkább világossá vált, hogy a Metanak is muszáj felszállnia a technológiai iparágon végigrobogó AI-vonatra, mely a rendelkezésre álló erőforrások jelentős átcsoportosításával járt. Legutóbb, tavaly decemberben az amerikai szaksajtó arról cikkezett, hogy ennek hatására az eddig nagyjából 60 milliárd dollárt jelentősebb eredmény nélkül elégető Reality Labs divízió éves büdzséjét mintegy 30%-kal kívánja megvágni a menedzsment.