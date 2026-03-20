Ennek az 1,7 millióba kerülő mobiltöltőnek ott a helye minden luxi íróasztalon

Újabb, elsősorban kőgazdag Apple-felhasználóknak szánt kiegészítőkkel jelentkezett a napokban a francia Hermès luxusmárka.

A pénz nem boldogít, de ha már van, alkalmasint érdemes megmutatni mindenkinek, erre pedig a luxusmárkák csinos kis üzletet építettek az évtizedek során. Ezzel szemben az Apple termékeivel egy ideje egyre nehezebb villantani, maradnak tehát a luxi-kiegészítők minden, fényűzést kedvelő és kellően gazdag felhasználónak.

A Hermès luxusmárka egy évtizeddel az első, borjúbőr Apple Watch szíj után most borjúbőrbe vont vezeték nélküli töltőkkel rukkolt elő, melyek ára kiszereléstől függően 1250 és 5150 dollár (utóbbi átszámítva kb. 1,7 millió forint) között mozog. A legdrágább csomag egy bőrszütyőbe helyezhető, két eszköz töltésére alkalmas egység, melyhez Type-C kábel ugyan jár, töltőfej azonban nem.

1,7 millió forintból egyébként kijön majdnem három alapkiszerelésű iPhone 17 Pro Max, vagy két iPhone 17 Pro Max és egy fullosabb Apple Watch, esetleg - hátha sok a gyerek a családban - nagyjából hat MacBook Neo.