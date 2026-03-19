Nyert egy iPhone 17-et egy adathalászat elleni kampányban, átverésnek hitte, nem vette át

Egy adathalászat elleni kampánynak is része lehet egy nyereményjáték, melynek nyertese ezúttal éppen a túlzott gyanakvás áldozata lett.

Hónapok óta zajlik a Yettel Magyarország ügyfélfiókok biztonságának növelését célzó adatfrissítési kampánya, mely arra próbálja rávenni a felhasználókat, hogy frissítsék elérhetőségeiket, illetve kapcsolják be a fiókok kétfaktoros hitelesítését.

A fenti műveletek elvégzésére már csak azért is ajánlott, mert aki nem végzi el a frissítést a meghosszabbított, április 23-i határidőig, az a legtöbb online ügyintézési lehetőségtől elesik a Yettel appban és az online ügyfélszolgálaton.

A cég kampányának egy nyereményjáték is része, melyben hetente kisorsol az operátor egy iPhone 17-et vagy egy Galaxy S25 okostelefont.

Az egyik hét szerencsés nyertese azonban olyannyira komolyan vette az adathalászat elleni küzdelmet, hogy amikor telefonon felhívták,

nem hitte el a Yettel alkalmazottjának, hogy a Yettel alkalmazottja, és tényleg nyert egy iPhone-t.

Ez az ügyfél lett tehát az adathalászat elleni küzdelem első olyan ismert áldozata, aki valójában mindent tökéletesen úgy csinált, ahogy egy ilyen helyzetben ajánlott, mégis pórul járt - bárki is ő, innen üzenjük, hogy egy hős és ne hagyja magát a későbbiekben se megtéveszteni!