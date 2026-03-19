Kivédené a büntetőt a Cloudflare az olasz Serie A-ban

A Cloudflare szerint az internet architektúráját veszélyezteti az olasz hírközlésszabályozó szerv előírása, mely alapján a cég DNS-szolgáltatásán keresztül a jelzéstől számított 30 percen belül blokkolni kéne jogsértőnek vélt tartalmak elérését.

Olaszország igazi futballnemzet, még ha ez az utóbbi időben annyira nem is feltétlenül látszik a helyi klubok teljesítményén - de mindez mit sem változtat a tényen, hogy olasz nézők milliói követik a meccseket országszerte a lineáris tévécsatornákon és online is. Utóbbiak közül azonban egyre több borsot törnek a jogtulajdonosok orra alá azok, akik ingyen be akarnak lógni a mérközésekre.

Elsősorban a netes potyázók megfékezésére jött létre az olasz hírközlési hatóság, az AGCOM Piracy Shield nevű kezdeményezése, mely előírta a nagy internetszolgáltatóknak és a transzferben részt vevő partnereknek, hogy kvázi azonnali hatállyal blokkolják a hozzáférést a serie-A meccsek illegális streamjeihez.

A határozat vonatkozik a szabad internet egyik legfőbb zászlóvivőjének számító Cloudflare-re is, mely kerek-perec megtagadta, hogy az 1.1.1.1 címen működő DNS-szervereibe beépítse az AGCOM által tavaly februárban előírt szűrőmechanizmust.

A hatóság ezért januárban rúgott egy 14,2 millió eurós büntetőt a Cloudflare-nek, mely múlt héten közölte, hogy minden lehetséges jogi eszközzel meg fogja támadni a határozatot, mivel a szűrő bevezetése egyrészt technológiai hátrányokkal is járna, másrészt nem lehetne kizárólag az olasz piacra fókuszáltan üzemeltetni.

A Cloudflare emellett azzal is érvelt, hogy a Piracy Shield ellenőrizetlenül, a transzaprencia teljes hiányában működik úgy, hogy bizonyos jogtulajdonosok az általuk jogsértőnek vagy gyanúsnak ítélt IP-címeket vagy domaineket feltöltik, a szolgáltatóknak pedig ezt követően 30 percen belül blokkolniuk kell azok elérését.

A Piracy Shield üzemeltetője és létrehozója, az SP Tech egyébként is ezer szállal kötődik az olasz futballhoz, hiszen a cég annak az ügyvédi irodának az érdekeltségi körébe tartozik, mely a Serie A és más kedvezményezettek jogtulajdonosait képviseli.