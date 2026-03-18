Tim Cook nem tudja elképzelni az életét az Apple nélkül

Az Apple vezér hivatalosan is reagált a távozásáról szóló híresztelésekre.

Még tavaly ősszel reppentek fel a pletykák arról, hogy az Apple-vezér Tim Cook 2026-ban átadhatja a stafétát, de ezeket az értesüléseket viszonylag hamar valószínűtlennek minősítette a Bloomberg Apple-szakértő elemzője, Mark Gurman. Gurman már novemberben arról írt, hogy a vezető leváltásával kapcsolatos információk valótlanok, Cook pedig az elmúlt csaknem másfél évtizedben kivívta magának azt a jogot az Apple-nél, hogy saját maga döntsön arról, mikor kíván nyugdíjba vonulni. Bár Cook jó eséllyel idén még nem távozik az Apple éléről, az továbbra is szinte bizonyos, hogy utódja John Ternus vezető mérnök lesz majd, aki az almás cég menedzsmentjének egyik legstabilabb, Cook által is megbecsült figurája.

A Good Morning America újságírójának adott interjújában Tim Cook most maga is reagált a visszavonulásával kapcsolatos híresztelésre. A vezető nem cáfolta és nem erősítette meg a távozása tényét, helyette így fogalmazott: „El sem tudom képzelni az életet az Apple nélkül.”

A Financial Times által megreptetett, Cook által már egyszerűen „pletykának” minősített híresztelés szerint Cook már 2026 elején lemondott volna, de mivel már március közepén járunk, erre csökkenek az esélyek. Mindenesetre Cook bármikor is mond le, a későbbiekben az igazgatótanács ügyvezető elnökévé válhat, így kulcsszerepet játszhat a vállalat működésében az elkövetkező években is – ergó egyáltalán nem lesz muszáj elképzelnie az életét az Apple nélkül.

Cook 2011-ben vette át a stafétát az akkor már haldokló Steve Jobstól, ezt megelőzően a cég operatív vezetője volt - az ebben a pozícióban szerzett tapasztalatát pedig eddigi, több mint 14 éves vezérigazgatói tevékenysége során meglehetős sikerrel is kamatoztatta. Az Apple a jelenlegi vezérigazgató ideje alatt több mint tízszeresére, 350 milliárd dollárról közel 4 billió dollárra növelte pici tőkeértékét, a kulcsterméknek számító iPhone-ok pedig továbbra is rendkívül jól fogynak, dacára annak, hogy a cég az AI-funkciók implementálása terén jócskán elmaradt a versenytársaktól.