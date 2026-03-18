Okosszemüveggel próbálta átverni a bíróságot egy litván üzletember

Az okosszemüvegek használata megannyi visszaélésre ad lehetőséget - akár egy bírósági tárgyalóteremben is.

Minden jel arra mutat, hogy az okosszemüvegek lehetnek a jövő viselhető eszközei, bár megítélésük több szempontból sem egységes, hovatovább jelenlétük bizonyos helyzetekben kifejezetten nemkívánatos.

Ilyen helyzet lehet akár egy bírósági meghallgatás is, ahogy az egy januári, teljesen ártatlannak tűnő, cégtulajdonlásról szóló per során kiderült.

Egy londoni bíróságon zajló eljárás során egy litván üzletember, Laimonas Jakstys arra kérte a bíróságot, hogy egy ingatlanfejlesztő cégben betöltött korábbi tisztségeit állítsa vissza, ám a felperes már az első meghallgatás alatt súlyosan vert helyzetbe hozta magát.

Raquel Agnellonak, az ügyben eljáró bírónak ugyanis feltűnt, hogy Jakstys a feltett kérdésekre szokatlanul hosszú gondolkodási idő után válaszol, amit még az sem indokolt, hogy a felperes tolmács segítségét kérte az eljárás során.

Egy ponton a védelem, illetve Jakstys tolmácsa is jelezte, hogy furcsa háttérzajokat hall a felperes irányából - ezt követően viszonylag hamar kiderült, hogy a hangokat az üzletember okosszemüvegének rendkívül diszkrét, beépített hangszórói adják ki.

A bíró a védelem előterjesztésére levetette a szemüveget Jakstys-sal, aki később azt állította, hogy a ChatGPT-t hallotta, de miután a bíróság megvizsgálta a telefonját, kiderült, hogy a tárgyalás előtt, illetve alatt ugyanazt a számot hívta fel.

Bár Jakstys állította, hogy csak a taxisofőrjét hívta, később pedig arra hivatkozva nem adta át a telefonját a bíróságnak, hogy azt ellopták, a bíró ezt már nem vette be és megsemmisítette a tanúvallomását arra hivatkozva, hogy azt kívülről "súgták" a felperes fülébe az okosszemüvegén keresztül, ezzel szándékosan megtévesztve a testületet.

