Kipróbálhatóvá válnak az androidos játékok vásárlás előtt

A játékosok 1-2 órányi gondolkodási időt kapnak annak eldöntésére, hogy tényleg szeretnék-e megvásárolni adott programot.

A Google az idei Game Developers Conference alkalmából bejelentett pár újdonságot a Google Play-hez, melyekből körvonalazódik, hogy idővel egy komplett hubot szeretne kreálni a mobiljátékok számára. A legérdekesebb a Game Trials funkció, amivel elérhetővé válnak a fizetős játékok ingyenes próbaverziói, így a játékos egy bizonyos időkorláttal tesztelés után eldöntheti, hogy szeretné-e megvásárolni a teljes értékű programot. Az ingyenes keretet a fejlesztők határozhatják meg, de jellemzően 1-2 órára lehet számítani.

Ugyan eddig is volt rá lehetőség, hogy a felhasználó visszatérítést kérjen, amennyiben a megvásárolt program nem nyerte volna el a tetszését, de az új lehetőséggel vélhetően sokkal kevesebb kört megspórolhat magának mindenki. A Game Trials egyelőre teszt üzemmódban érhető el néhány játéknál, de idővel bővül a támogatott címek sora, és PC-re is érkezik a Google Play Games on PC szolgáltatáson keresztül.

Újdonság továbbá, hogy a felhasználók értesítést kérhetnek arról, ha egy nekik tetsző játék ára esetleg csökken vagy akciós. A platform közösségi jellegét erősíti a fórumok bevezetése, ahol adott játékokhoz kapcsolódóan tehetnek fel egymásnak kérdéseket a játékosok, vagy tippeket oszthatnak meg egymással.