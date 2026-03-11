Annyira borzalmas az első AI-színésznő videoklipje, hogy visszasírod Rebecca Blacket

Mesterséges intelligenciával hoztak létre egy mesterséges intelligenciáról szóló videoklipet, amiben egy mesterséges intelligenciával kreált színésznő arról énekel, hogy a mesterséges intelligencia nem ellenség. Tilly Norwood performansza ehhez mérten kellően borzalmas, de megfelelő szögből nézve azért kicsit szórakoztató.

Tilly Norwood, a Particle6 kulcsterméke nem akármilyen médiahekkre vállalkozott tegnap: a világ első, mesterséges intelligenciával kreált színésznője - aki egyébként még semmiben nem szerepelt - kiadta első videoklipjét, a Take The Lead-et.

A klipben Norwood - akit egyébként a Particle6 CEO-járól, Eline van der Veldenről mintáztak - többek között arról énekel a refrénben, hogy az AI nem ellenség, hanem a kulcs (hogy pontosan mihez, az mondjuk kicsit zavaros).

Az alkotás komoly filozófiai mélységei azon a ponton kezdenek erőteljesen rogyadozni és megy át az egész az önreflexió utoljára talán Rebecca Blacknél látott szintjére, amikor a látványvilág hirtelen rózsaszín fordulatot vesz, illetve többek között egy olyan jelenetet is bevágnak a készítők, ahol Norwood éppen egy CAPTCHA-t próbál kétségbeesetten megoldani.

A dalszerző egyébként jelen esetben a Suno, a Particle6 emellett számos, pontosan meg nem nevezett AI-eszközt vetett be a videó létrehozásához és az utómunkákhoz - a teljes csapat amúgy összesen 18 hús-vér emberből állt, beleértve az AI-színész dublőrével, van der Veldennel.

