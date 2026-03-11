Már azt is megmondja a DÁP applikáció, hogy mennyit keresel

Tovább bővült azoknak a kormányzati rendszerekben nyilvántartott adatoknak a köre, melyeket le lehet kérdezni a DÁP applikáción keresztül - ezúttal a foglalkoztatási adatokkal.

A DÁP alkalmazás adattárca funkciója számtalan esetben jöhet jól, akár ha éppen nincs kéznél a TAJ-kártya vagy az adókártya, amikor a számukat elő kéne túrni valahogyan, akár ha mondjuk a saját tulajdonú gépjármű alvázszámát vagy a biztosítási kötvényszámát kellene beírni valahová.

Ezeket az adatokat az alkalmazás Adattárca nevű funkcióján keresztül lehet elérni, mely most egy újabb lekérdezési lehetőséggel bővült, így a verziófrissítést követően a DÁP-felhasználók saját foglalkoztatási adataikat is megtekinthetik benne.

Ez praktikusan a munkahely, a munkakör, a munkába állás ideje valamint a bér- és járulékadatok kilistázásából áll - utóbbit értelemszerűen a legutóbbi bevallási időszak, azaz az előző havi bérszámfejtés alapján mutatja meg az applikáció.

Fontos, hogy ezeket az információkat nem a DÁP üzemeltetője tárolja és kezeli, hanem a vonatkozó adatbázisokból kérdezi le az applikáció - jelen esetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatbázisát hívja meg.

A NAV-nak egyébként régóta van saját applikációja, melyben a fenti adatok köre éppúgy lekérdezhető, illetve megtekinthető többek közt az adószámla egyenlege vagy befizethető vele a rövidesen esedékessé váló gépjárműadó.

A nemes egyszerűséggel csak NAV-Mobilnak hívott app egyébként pont ugyanazzal a dizájnnyellvel készült, mint a DÁP, ami nem véletlen, idővel pedig az adóhivatal saját applikációja az állampolgárok többsége számára voltaképpen irrelevánssá is válhat a DÁP funkcióinak bővítése miatt.