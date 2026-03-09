Büntetni kezdte a Google az energiazabáló mobilappokat

Akár jelentős mértékben javíthatja az androidos okostelefonok akkumulátoros üzemidejét a Google egy új kezdeményezése, mely azzal sarkallja energiahatékonyabb alkalmazások készítésére a fejlesztőket, hogy az akkuzabáló appokat lényegében szégyenfalra teszi a Play Store-ban.

A Google még tavaly novemberben jelentette be, hogy a Samsunggal karöltve egy olyan metrikát hozott létre a fejlesztők számára, mely arra ösztönzi a partnereket, hogy a szoftvereik energiafelhasználását újragondolják. A metrika kifejezetten az úgynevezett „wake lock" állapotot vizsgálja, vagyis amikor egy applikáció különféle erőforrásintenzív háttérfolyamatokat futtatva megakadályozza a készüléket abban, hogy alvó állapotba kerüljön.

Mivel a Google szerint a „wake lock” állapot jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az okostelefonok akkumulátora idő előtt lemerül, ezért a cég új szabályokat és küszöbértékeket alakított ki a rosszul megírt applikációk kiszűrésére és jelentésére. A legfontosabb ilyen küszöbérték azt határozza meg, hogy egy 24 órás periódusban mennyi ideig tarthat egy ilyen wake lock időszak. Ez az adott periódusban egy maximum kétórás időszak lehet összesen, és csak azok az applikációk kaphatnak felmentést, melyek használata „egyértelmű ügyfélelőnnyel" jár, például a háttérben futó zenelejátszók vagy a felhasználó által indított adatlekérést végző alkalmazások.

A cég korábbi bejelentése szerint márciustól lép fel szigorúbban azokkal a fejlesztőkkel szemben, akik eddig nem korrigálták az akkumulátorok erőforrásaival túlságosan nagyvonalúan bánó alkalmazásokat, így a napokban már meg is jelentek az első figyelmeztetések és címkék a digitális áruházban. Ezt követően a Play Store-ban a küszöbértékeket nem teljesítő alkalmazások esetében egy figyelmeztető felirat jelenik meg arról, hogy az app a vártnál jobban merítheti a mobilt a nagy háttéraktivitás miatt.

A rendszer így már a telepítés előtt figyelmezteti a felhasználókat, ha egy Android-alkalmazás várhatóan az átlagosnál jobban meríti a készülék akkumulátorát.

A notórius eseteket akár még kil is istázza a Play Store kiemelt szekcióiból az üzemeltető, hogy ösztönözze a fejlesztőket a változtatásra.

A Google szerint a figyelmeztető jelzések az elmúlt hetekben fokozatosan kerülnek bevezetésre az érintett alkalmazásoknál, a fejlesztők ezen a linken tájékozódhatnak a technikai részletekről.