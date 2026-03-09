Későbbre hessegette a pajzán gondolatokat az OpenAI

Az OpenAI eddig nem tűrte meg a felnőtt tartalmakat, tavaly október óta tudható azonban, hogy ez nem marad örökre így.

Manapság, amikor emberek millióinak a legjobb barátját úgy hívják, hogy ChatGPT, nyilvánvalóan egyre égetőbb szükségét érezhetik a felhasználók annak, hogy ezzel a bizonyos legjobb baráttal a legintimebb életüket, gondolataikat is megosszák. Jelenleg azonban erre nincs lehetőség, a chatbot számára a felnőtt tartalom tabu, Sam Altman cége azonban gőzerővel dolgozik azon, hogy ez megváltozzon.

A mesterséges intelligencia bevonásával szárnyaló vágyaknak azonban a vártnál egy kicsit még tovább gátat kell szabni, a ChatGPT felnőtt módja ugyanis a The Verge egykori szerzőjének legfrissebb értesülései szerint mégsem érkezhet meg az eredetileg tervezett időablakban, azaz a március végével záródó első negyedévben.

A pajzán gondolatokat közvetítő ChatGPT esetében alighanem a megbízható korhatár-besorolással és az ellenőrzés pontosságával gyűlhetett meg a bajuk a fejlesztőknek, hiszen az sem jó, ha egy fiatalkorú a rendszer kijátszásával olyan tartalmakat kap, ami nem az ő korosztályának megfelelő, illetve a fordítottja sem: amikor egy felnőttről hiszi azt a robot, hogy fiatalkorú.

Az OpenAI által fejlesztett modell a fiókkal kapcsolatos aktivitásokat és a felhasználó viselkedésére jellemző jelek kombinációját használja fel a feltételezett életkor megsaccolásához. Ezek közé tartoznak olyan faktorok, minthogy a felhasználó jellemzően mikor és mire használja a fiókját, mikor hozta létre azt, vagy milyen életkort vallott be magáról.