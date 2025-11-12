Energiatakarékosabb mobilappokat vár el a Google

Kevés annál bosszantóbb dolog lehet egy okostelefon-felhasználó életében, mint amikor egy rosszul megírt alkalmazás egymaga lemeríti néhány órán belül a telefon akkumulátorát. A Google ezért most a Samsunggal karöltve egy olyan metrikát hozott létre a fejlesztők számára, mely arra ösztönzi a partnereket, hogy a szoftvereik energiafelhasználását újragondolják.

A metrika kifejezetten az úgynevezett "wake lock" állapotot vizsgálja, vagyis amikor egy applikáció különféle erőforrásintenzív háttérfolyamatokat futtatva megakadályozza a készüléket abban, hogy alvó állapotba kerüljön.

Mivel a Google szerint ez az állapot jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az okostelefonok akkumulátora idő előtt lemerül, ezért a cég új szabályokat és küszöbértékeket alakított ki a rosszul megírt applikációk kiszűrésére és jelentésére.

Miért kritikus a Patch & Asset Management a kibervédelemben? (x) Az adatszivárgások jelentős része megakadályozható lenne, ha a szervezetek időben telepítenék a szoftverfrissítéseket. Az adatszivárgások jelentős része megakadályozható lenne, ha a szervezetek időben telepítenék a szoftverfrissítéseket.

Az Android Developers Blogon található bejegyzés szerint a legfontosabb ilyen küszöbérték azt határozza majd meg, hogy egy 24 órás periódusban mennyi ideig tarthat egy ilyen wake lock időszak. Ez a jelenlegi tervek szerint az adott periódusban egy maximum kétórás időszak lehet összesen.

Ez alól egyedül azok az applikációk kaphatnak felmentést, melyek használata "egyértelmű ügyfélelőnnyel" jár - ilyenek lehetnek a háttérben futó zenelejátszók vagy a felhasználó által indított adatlekérést végző alkalmazások.

A Google jövő márciustól lép fel szigorúbban azokkal a fejlesztőkkel szemben, akik addig nem korrigálják az akkumulátorok erőforrásaival túlságosan nagyvonalúan bánó alkalmazásokat. Ezt követően a Play Stor-ban a küszöbértékeket nem teljesítő alkalmazások esetében egy figyelmezető felirat (lásd fent) jelenik meg, illetve a notórius eseteket kilistázza a Play Store kiemelt szekcióiból az üzemeltető.