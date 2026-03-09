Még szigorúbb hellyé vált az internet Ausztráliában

Számítani lehetett rá, hogy Ausztráliában meredeken kiugrottak a különféle virtuális magánhálózati alkalmazások letöltési száma az új helyi online biztonsági törvények hatályba lépésének hatására. A Sensor Tower friss adatai szerint a régióban a VPN Super Unlimited Proxy a 40. helyről a hetedikre került az ingyenes iPhone-appok listáján, míg a Proton VPN a 174. helyről a 19. helyre, a NordVPN szolgáltatása pedig a 189. helyről a 13. helyre ugrott az élénkült érdeklődéssel. A VPN-szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a felhasználók más ország IP-címét használják és elkerülhessék a földrajzi alapú blokkolást, így a technológia a tartalomkorlátozások megkerülésének egyik leggyakoribb eszköze.

Hétfőtől kezdődően a felnőtt tartalmakat kínáló oldalak és szolgáltatások, beleértve a különféle chatbotok és alkalmazásboltok üzemeltetőinek kötelező életkor-ellenőrzést kell végezniük a pornográfiához, erőszakot vagy önkárosítást ábrázoló tartalmakhoz való hozzáféréshez, ez érvényes közösségi oldalakra is. Az előírást megsértő platformok akár 49,5 millió dolláros bírsággal is sújthatók szabálysértésenként. A szabályozás célja a kiskorúak védelme a pornográf és más potenciálisan káros tartalmakkal szemben.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás. A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

A korábbi, pusztán önbevalláson alapuló módszerek már nem lesznek elégségesek, a platformoknak többek között arcfelismerésen alapuló életkorbecslést és digitális azonosítórendszereket kell alkalmazniuk a személyazonosító okmányok ellenőrzésén túl. A szabályozási csomag a közösségi médiára, alkalmazás-áruházakra, keresőmotorokra, játékplatformokra és generatív mesterséges intelligencia-szolgáltatásokra is kiterjed.

Az új szabályok hatására több nagy pornográf tartalomszolgáltató inkább elkezdte korlátozni az ausztrál felhasználók hozzáférését a kötelező azonosítási rendszerek bevezetése helyett. A döntés mögött részben technikai és adatvédelmi aggályok állnak, hiszen az azonosítási rendszerek jelentős fejlesztést és érzékeny személyes adatok kezelését igénylik. Az Aylo tulajdonában lévő oldalak, köztük a RedTube, a YouPorn és a Tube8 péntektől már nem fogadtak el új fiókregisztrációkat az ausztráliai régióban, hétfőtől pedig a PornHub már csak korlátozottan jelenített meg tartalmakat a kezdőlapon a be nem jelentkezett látogatók számára.

A kritikusok szerint az intézkedések komoly adatvédelmi és szabadságjogi kérdéseket vetnek fel: a személyazonosság ellenőrzése érzékeny adatkezelést igényel, amely növelheti a visszaélések és az adatvédelmi incidensek kockázatát. Emellett több szakértő arra is rámutat, hogy a megkerülést támogató technikai eszközök, például a VPN-ek használata korlátozhatják a szabályozás tényleges hatékonyságát.