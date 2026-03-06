Felvásárolta a Netflix Ben Affleck AI-cégét

Megállapodott egymással a Netflix és Ben Affleck - és ezúttal nem arról szól a szerződés, hogy a színész egy új produkcióban tűnik fel a streaming óriásnál.

Viszonylag ritka manapság az olyan helyzet, amikor egy befutott, neves amerikai színész annyira realistán látja a mesterséges intelligencia és Hollywood relációját, mint Ben Affleck, aki olyannyira belefolyt a két iparág kapcsolatába, hogy saját filmes AI-startupja van 2022 óta.

Ez a startup, az InterPositive került most a Netflix tulajdonába egy felvásárlási tranzakció által egy meg nem nevezett, de alighanem minimum egy Affleckhez hasonló kvalitású színész gázsijának sokszorosával összemérhető összegért cserébe. Az ügyletről annyit tudni, hogy Affleck egyfajta AI-ügyi főtanácsadói szerepet tölthet majd be a streamingcégnél, az InterPositive alkalmazottait pedig átveszi a Netflix.

Netflix Acquires InterPositive: In Conversation with Ben Affleck, Elizabeth Stone, Bela Bajaria Még több videó

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás. A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

Az InterPositive egyébként jórészt a filmes utómuka-folyamatokat mesterséges intelligenciával megtámogató eszközöket szerepeltet a repertoárban, a tudása tehát határozottan nem abból áll, ahogy az átlagember a videogenerátor AI-modellekről gondolkodik, vagyis nem a semmiből hoz létre egy prompt segítségével valami filmszerű képződményt.

Affleck egyébként tényleg rendívül éretten gondolkodik az AI szerepéről a filmes történetmesélési folyamatban, melyet - legalábbis szerinte - az évtizedes tapasztalatra épülő értékítélet tesz emberivé. Hogy ez egyszerű bullshit a részéről vagy tényleg komolyan gondolja, azt majd az idő eldönti, ahogy a Netflix bevallottan egyre több produkciós folyamatba kívánja bevonni a mesterséges intelligenciát a jövőben.