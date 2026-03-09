Kukázza közös adatközpont-bővítését az Oracle és az OpenAI

Nem bővíti az egyik legnagyobb texasi adatközpont kapacitását az Oracle és az OpenAI, mivel a felek nem tudtak megállapodni bizonyos finanszírozási és egyéb, kapacitás-igényre vonatkozó kérdésekben - jelentette múlt pénteken a Bloomberg.

A texasi Abilene-ben található komplexum összesen 1,2 gigawattnyi számítási kapacitást kínál az Egyesült Államok által felkarolt, többek között az OpenAI, az Oracle, a Softbank és az Nvidia által gründolt, tavaly januárban bejelentett gigászi Stargate-projekt részeként. Az Oracle és az OpenAI tavaly év közepén kezdett tárgyalásokba a kapacitás 800 megawattal történő növeléséről, szeptemberben pedig úgy tűnt, létre is jött a megállapodás.

A lap bennfentes forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az abilene-i adatközpont bővítési etapja ettől függetlenül nem ment a süllyesztőbe, a felszabaduló kapacitásra pedig már lett is jelentkező, méghozzá a Meta személyében.

Mark Zuckerberg cégével jelenleg is aktívan tárgyal a kivitelezést és üzemeltetést végző cég, a Crusoe, a felek közti egyeztetést pedig állítólag az az Nvidia kezdeményezte, mely a bővítéshez szükséges Blackwell-alapú rendszereket szállítja - részben éppen azért, hogy a versenytársak, illetve elsősorban az AMD ne tudja megvetni a lábát a komplexumban.

Az OpenAI a Bloomberg riportjának megjelenését követően gyorsan leszögezte, hogy nem mond le az abilene-i központ tervezett bővítéséből származó kapacitásról, azt ugyanakkor egy másik helyszínen kívánja igénybe venni.

A kulcs jelen esetben is a különböző adatközponti helyszíneken alkalmazott technológiákban rejlik, az OpenAI ugyanis fokozatosan igyekszik elsősorban azokat a közeljövőben épülő kapacitást lekötni, mely már az Nvidia Vera Rubin chiparchitektúrájára épül.

A tavaly januárban bejelentett Stargate egyébként legalább 11 adatközpont-építési projektből épül fel öt amerikai államra kiterjedően összesen valamivel több mint 12 GW-nyi kapacitást képviselve. A projekt megvalósításának első etapjában az Oracle körülbelül 40 milliárd dollár értékben vásárolt az Nvidia-tól Blackwell-alapú rendszereket tavaly májusban - a mintegy 400 ezer GB200-as szuperchip az Abilene-ben épülő létesítménybe került. A telephelyet az Oracle 15 évre tervezi bérbe venni.

Az Oracle és az OpenAI tavaly júliusban egy 4,5 gigawattnyi adatközponti kapacitás bérléséről szóló szerződést kötött egymással, mely mennyiséget az abilene-i bővítési etap elkaszálása nem érinti.