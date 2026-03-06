A pokolba vezető út deepfake-kel van kikövezve

Az utóbbi években elszabadult a pokol, sorra jelentek meg a nyilvánosan is könnyen elérhető generatív AI-szolgáltatások, köztük a videókat generáló AI-toolok. A belépési küszöb nagyon alacsonnyá vált, szélesre tárult a kapu.

Szinte minden hónapra jut valamilyen balhé, ami az AI által generált, személyek arcával visszaélő, vagy problémásnak minősülő tartalmak körül alakul ki, egyre több a támadás a közösségi platformok és AI-fejlesztők ellen is a nem kellően hatékony fellépés miatt.

Többek között ez a témája a 80. Weekly adásnak, melynek vendége Mezriczky Marcell AI- és deepfake-kutató.

Az adásban átbeszéljük, hogy milyen fejlődésen ment keresztül a deepfake az elmúlt kb. öt évben, és mi a helyzet hazai fronton, mi a saját felelősségünk.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.