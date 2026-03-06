PC-s játékokat is tud majd futtatni a következő Xbox

Csorognak az infók a Project Helix néven emlegetett következő Xboxról.

A nemrég kinevezett új Xbox-vezér Asha Sharma az X-platformon jelentette be a közelgő konzol kódnevét, hogy felpaprikázza az érdeklődést a jövő heti hivatalos bemutatkozó előtt. Amit már tudni lehet, hogy a következő generációs konzol PC-s játékok futtatására is alkalmas lesz az Xbox-játékok mellett. A további részletek a március 9-13. közt zajló Game Developers Conference (GDC) során fognak elhangzani, ahol Asha már új pozíciójában fog előadni a Microsoftnál 38 éve dolgozó Phil Spencer leköszönése után. Egyelőre a hardverről sem sokat lehet tudni, a korábbi szivárgásokból csak annyi derült ki, hogy egy AMD által tervezett processzora épül a gép.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás. A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

A Bloomberg jelentése nyomán az elmúlt napokban napvilágot látott az a hír is, hogy a Sony a jövőben a PC-játékosokat mellőzve teljesen exkluzívvá tenné a PlayStation 5-re érkező, nagy költségvetésű egyjátékos címeit, és ismét a konzol-exkluzív megjelenésekre helyezheti a hangsúlyt. A döntés számos oka közül az egyik épp az lehet, hogy a következő Xbox várhatóan egy Windows-alapú gép lesz, a Sony így menne elébe annak, hogy az Xbox-játékosok a jövőbeli PS5-címeket a várható új konzolon játsszák.