Bezuhant a kínai tévépiac, a Samsung megőrizte globális elsőségét

A globális tévépiac az elmúlt pár évben igen jelentős turbulenciákba keveredett, akár a kínai gyártók példátlan erősödésére, akár a japánok teljes - ugyanakkor nem teljesen váratlan - eltűnésére gondolunk. A dél-koreai Samsung Electronics hosszú évekig zavartalanul uralta a szegmenst, és bár a kínai versenytársak az év végére nagyon feljöttek a nyakára, a cég 2025-ben is mindenkinél több tévét tudott eladni.

Legalábbis ezt állítja maga az érintett, mely az Omdia piackutató múlt héten közzétett statisztikáira hivatkozva jelentette be, hogy immár 20. éve őrzi helyét a világ legmeghatározóbb tévémárkái között. A kutatócég szerint a Samsung globális piaci részesedése 29,1%-on állt az év végén egy egyébként az ünnepi szezon ellenére szokatlan módon stagnáló szegmensben.

Ugyanebből a riportból kiderül, hogy a tavalyi negyedik negyedévben összesen 61,5 millió tévékészülék talált gazdára globálisan, ám az eladásokat jelentős mértékben visszafogta Kína, ahol a helyi szereplők erősítésére létrehozott vásárlásélénkítő támogatások kifutottak.

Ennek eredményeként a kínai kereslet gyakorlatilag összeomlott (több mint negyedével, 25,3%-kal zuhant), amit a helyi piacon tradicionálisan erős márkák, mint a TCL és a Hisense megpróbált a szállítások átcsoportosításával kompenzálni az olyan, növekvő régiók irányába mint Latin-Amerika és a közel-keleti és afrikai térség.

Az Omdia egyszersmind rámutat, hogy a TCL és a Hisense a tavaly jelentős mértékben szigorodó amerikai vámszabályozás ellenére 2,2%-kal, 30,7%-ra tudta növelni piacrészét az Egyesült Államokban.