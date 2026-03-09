Piacteret indít az Anthropic a Claude-appokhoz

Az Egyesült Államok Hadügyminisztériumával való csörte közepette az Anthropic bejelentette a Claude Marketplace nevű piacteret vállalati ügyfelei számára, ahol a már meglévő Anthropic-előfizetéssel lehet a Claude-ra épülő külsős szolgáltatásokhoz hozzáférést vásárolni. Az egyelőre korlátozott előzetes verzióban hozzáférhető piacteret épp akkora időzíti a vállalat, amikor a szervezetek egyre több üzleti folyamatot próbálnak automatizálni generatív modellek segítségével.

Az Anthropic új platformjának alapvető elképzelése, hogy a vállalati ügyfelek egy központi felületen keresztül vásárolhatnak harmadik fél által fejlesztett Claude-alapú szoftvereket, amennyiben éves költési kerettel rendelkeznek az Anthropic API-szolgáltatásaihoz. Fontos különbség a klasszikus piacterekhez képest, hogy a vállalat nem számít fel jutalékot a bonyolított tranzakciók után.

A korai kínálat egyelőre hat partner termékeit tartalmazza: a Snowflake, a GitLab, a Harvey AI, a Rogo, a Replit és Lovable Labs eszközeit. Az utóbbi két vállalat főleg az alkalmazásfejlesztést támogató AI-platformokat kínál, míg a Lovable eszköze a technikai szaktudással nem rendelkező dolgozók számára könnyíti meg az egyszerűbb weboldalak és alkalmazások promptokkal történő létrehozását.

Az Anthropic stratégiája valamelyest hasonlít a saját piacterekkel rendelkező felhőszolgáltatók megközelítéséhez, akik elsősorban a partnerhálózatot próbálják erősíteni. Az Amazon Web Services vagy a Microsoft Azure által működtetett rendszerekben az ügyfelek a meglévő szerződéseiken belül vásárolhatnak további eszközöket és szolgáltatásokat, így egyszerűbbé válik a beszerzés és a pénzügyi elszámolás.

A piactér egyben ösztönző abból szempontból, hogy a szervezetek jó eséllyel így más AI-eszközöket is ugyanazon a csatornán keresztül fogják beszerezni, ami nagyobb elköteleződést teremthet az Anthropic, mint központi szolgáltató felé. A cég ráadásul jelentős kontrollt kap a Claude-alapú alkalmazások ökoszisztémája felett egyfajta kapuőrként.

A Claude piactér egyben azt is mutatja, hogy az AI-cégek egyre inkább platformstratégiában gondolkodnak. A jövőben nemcsak az lesz a kérdés, melyik vállalat fejleszti a legjobb modelleket, de az is, hogy ki tudja a legerősebb fejlesztői és alkalmazás-ökoszisztémát kiépíteni. Az Anthropic olyan szereplővé válhat az AI-alkalmazások piacán, mint amilyen az Amazon az e-kereskedelemben vagy az Apple az alkalmazásboltok világában, ha központi platformként sikerül összekötnie a fejlesztőket és a vállalati felhasználókat.