Egy anti-mobil mobil az MWC legforróbb mobilja

A Mobile World Congressen mindig vannak különcködő gyártók, akik a fősodortól látványosan eltávolodva próbálják meg felhívni magukra a figyelmet. Az Oukitel új üdvöskéje, a Barcelonában bemutatott WP63 egy nagy merő eltávolodás.

A túrázóknak és egyéb természetjáró alkatoknak régóta gyártanak speciális okostelefonokat, melyek inkább hasonlítanak egy szerszámra, mint egy telekommunikációs eszközre - az ebben a termékkategóriában motorozó Oukitel pedig az idei Mobile World Congressen pedig olyant tett le az asztalra, ami minden tekintetben szembe megy a manapság divatos trendekkel.

És nem csak azért, mert nincs benne semmilyen AI-megoldás.

Az Oukitel WP63 már első ránézésre is inkább egy kijelzővel ellátott powerbankra hasonlít leginkább, mivel valóban egy kijelzővel ellátott, Androidot futtató powerbank, az ezzel járó tetemes súllyal (noha ezt pontosan nem közölték) és vastagsággal (ezt viszont igen: 27 milliméter) együtt.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás. A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

Az első ránézésre tehát egyáltalán nem okostelefonnak kinéző powerbank-okostelefon legmeghökkentőbb funkcióját az autóiparból kölcsönözte, hiszen tartalmaz egy az autók szivargyújtó-töltőjéhez hasonló izzószálat, mely a készülékházból kiemelkedve tűzgyújtásra (egész pontosan papír meggyújtására) használható szükség esetén.

Az Engadget szerzője szerint a telefon medvetámadás esetén is jól jöhet, mivel az IP69 és MIL-STD-810H minősítéseknek megfelelő WP63 annyira masszív, hogy akár egy medvét is félholtra lehet verni vele.

Via Engadget.