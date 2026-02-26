Több teret ad a Google a külsős vertikális keresőknek

Többek között a nagy technológiai óriások hatékonyabb szabályozásának ígéretével jött létre többéves jogalkotói procedúrát követően az Európai Unió digitális piacokat szabályozó jogszabályi kerete, a Digital Markets Act (DMA), mely többek közt arra is kiterjed, hogy a Google-nek tilos saját termékeit és szolgáltatásait előnyben részesítenie platformjain.

A keresőóriás ellen tavaly márciusban indított hivatalos eljárást a Bizottság annak megállapítására, hogy jogsértően helyezi-e előtérbe saját vertikális keresőszolgáltatásait (VSS) a keresőben, tehát a Google Shoppingot, a Google Hotels-t és a Google Flights-t a külsős VSS-ek és ár-összehasonlító oldalak hátrányára. A vertikális keresőszolgáltatások olyan speciális aggregátorok, amelyek bizonyos piacokra vagy szolgáltatásterületekre fókuszálnak, ilyen például az Árukereső, a TripAdvisor, az Expedia, vagy a Hotels.com.

A világ legnépszerűbb internetes keresőmotorja számos javaslattal állt elő a versenytársak és az EU szabályozóinak megnyugtatására (és egy esetleges bírság elkerülésére), de vállalat a mai napig nem hajtotta végre ezeket a módosításokat, miután a versenytársak a korábbi javaslatokkal elégedetlenek voltak, és azokat elutasították.

Az ügyhöz közelálló források szerint hamarosan már gyakorlatban is látni lehet a keresőóriás igyekezetét, és indul a tesztidőszak a már módosított megjelenítéssel a keresési találatok listáin, amivel kapcsolatban újabb információk birtokába jutott a Reuters.

A jelentések szerint a keresési találatok közt a külsős VSS-ek és a Google eredményei is ugyanolyan láthatóságot fognak kapni, alapértelmezetten a top rangsorolt vertikális keresőmotorok jelennek meg. A szállodák, légitársaságok, éttermek és közlekedési szolgáltatások valós idejű adatai a vertikális keresőmotorok listája alatt vagy felett kapnak helyet. A változást hamarosan láthatják az európai felhasználók, eleinte a szálláskereséssel kapcsolatos kulcsszavaknál, amit követ a repülőjegyfoglalás és egyéb szolgáltatások.

Kérdéses, hogy ez elég lesz-e az Európai Bizottság megnyeréséhez, mely versenyjogi végrehajtóként a vállalat éves globális bevételének 10%-át szabhatja ki büntetésként a DMA megsértésére hivatkozva. A Google 2017 óta már 9,71 milliárd eurónyi bírságot halmozott fel különféle trösztellenes szabálysértések miatt Európában.