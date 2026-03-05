MacBook Neo: Itt az Apple eddigi legolcsóbb laptopja

Az elmúlt években vásárolható belépőszintű MacBookok nem voltak épp olcsónak nevezhetők, a MacBook Prónál jutányosabb áron elérhető Air modellért is legalább félmillió forintot kell fizetnie annak, aki az Apple ökoszisztémájába kíván csatlakozni. Az Apple a március első hetére időzített bejelentéscunamijával láthatóan a költségtudatosabb felhasználók figyelmét szeretné megragadni, bemutatkozott többek közt az iPhone 17e, aminél meglepőbb pár fokkal a szerda este demózott MacBook Neo néven érkező „büdzsé-Mac”. Ez pedig a cupertinói cég valaha volt legolcsóbb laptopja a 279 990 forintos kezdőárával, ami majdnem feleannyi, mint amennyit kell fizetni a kurrens M5 chippel ellátott MacBook Airért. A 13 hüvelykes, mindenféle színben (egészen pontosan hajnalpír, citrus, indigó és ezüst) pompázó laptop így átveszi a 13 hüvelykes M1-es MacBook Air helyét a vállalat belépőszintű laptopjaként, ami jelenleg kb. egy árban érhető el az újdonsággal.

A jutányos árcímkéért cserébe persze kompromisszumokkal kell számolni: az egyáltalán nem meglepő, hogy a házon belül fejlesztett M-szériás processzorok jelentette teljesítmény az Air és a Pro szériák kiváltsága marad, a Neo pedig az iPhone-okat is működtető A18 Pro chipet kapja meg. Főként ennek köszönhető, hogy az Apple jelentősen alacsonyabb áron tudja kínálni a modellt, mégis teljes értékű macOS-t futtathat. A Neót hajtó chip egy hatmagos CPU-t tartalmaz két nagy teljesítményre optimalizált és négy energiatakérkos maggal, emellett mindössze öt GPU-magot használ, és csak 8 GB memóriára korlátozódik, mely nem bővíthető.

Ez a konstrukció alapvetően elégnek bizonyul az Apple Intelligence és a hétköznapi feladatok támogatásához, de a laptop valószínűleg döcögősebben kezel majd több tucat böngészőlapot vagy a professzionális és kreatív alkalmazásokat. Az Apple állítása szerint a laptop akár 50%-kal gyorsabb lehet hétköznapi feladatokban egyes Intel Core Ultra 5 processzoros PC-knél, valamint jelentősen gyorsabb lehet mesterséges intelligenciára épülő helyi feldolgozásban.

A kijelző is visszafogottabb: a 13 hüvelykes LCD panel 2408 x 1506 felbontással jelenít meg tartalmakat max 500 nit fényerővel, és nem támogatja a P3 színskálát és a True Tone technológiát sem, amit az M1-es Air viszont elmondhatott magáról. Viszont a teljes sRGB színtartományt lefedi, ami ebben az árszegmensben viszonylag ritka. Kialakítását tekintve ugyan hajaz lekerekített felső sarkaival az Air és Pro ligára, de nincs rajta notch, és egyetlen külső kijelzőt lehet hozzá csatlakoztatni kettő helyett, egy legfeljebb 4K-s monitort 60 Hz megjelenítéssel. Az alapmodell 256 gigabájt tárhellyel rendelkezik, míg a 100 dollárral drágább verzió megduplázza ezt a kapacitást, és a repertoárt a Touch ID gombbal bővíti.

Portok terén sincs eleresztve a hardver, Thunderbolt helyett két USB-C port áll rendelkezésre. Az egyik egy 10 Gbps adatátviteli sebességet kínáló USB 3 port, míg a másik egy 480 Mbps sebességgel dolgozó USB 2 port. Ezek a korlátozások elsősorban a haladó felhasználók számára lehetnek zavaróak, de a csak alapvető feladatokat végző célközönség számára valószínűleg nem jelentenek komoly problémát. Magától értedődően itt nincs MagSafe port, de van még fejhallgató jackaljzat, amit a Mac-ekből még nem kezdett el kipurgálni a vállalat. Adott még egy 1080p-s webkamera, és 16 órányi üzemidő a 36,5 wattórás telep által támogatva. A cég spórolt még azon is, hogy nincs háttérvilágítás a billentyűzeten.

A MacBook Neo a Google Chromebook és a belépőszintű Windows PC-k által dominált piacon okozhat komoly fejfájást a versenytársaknak a hétköznapi felhasználásra szánt laptopok mezőnyében, mivel a készülék egyértelműen az oktatási intézményeket, diákokat és az olcsó laptopok iránt érdeklődőket célozza meg a kreatívok helyett, jelentős oktatási kedvezményekkel megfejelve az ajánlatot.

Miközben az Apple a laptop-portfólió többi tagjának árán emel, addig az olcsóbb Neo adhat egy lökést a vártnál gyengébben teljesítő eladásoknak. A Macből származó bevételek közel 7 százalékkal 8,39 milliárd dollárra estek vissza az ünnepi negyedévben az egy évvel korábbi időszakhoz képest, ezzel elmaradva az elemzők által várt 9 milliárd dolláros árbevételtől. A bejelentéssel együtt a cég 100 dollárral emelte meg a MacBook Air árát, a 13 hüvelykes M5 lapkával frissített modell kezdőára már 1099 dollár, míg 16 hüvelykes MacBook Pro M5 Max-szal 400 dollárral 3899 dollárra kúszott fel.