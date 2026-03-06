Díj ellenében engedné be a WhatsApp mások AI-asszisztenseit

A Meta ideiglenesen egy évig engedélyezné, hogy a külsős általános célú AI-chatbotok, virtuális asszisztensek a WhatsApp Business API-n keresztül is elérhessék ügyfeleiket Európában. A hozzáférés azonban nem lesz teljesen ingyenes, mivel az AI-szolgáltatóknak üzenetenként kell fizetniük kvázi használati díjat a platform számára. Ennek mértéke egyelőre még nincs kőbe vésve, de a jelentések szerint a költség akár 0,049–0,132 euró is lehet egy üzenet esetében, ami hosszabb beszélgetések esetén komoly kiadásokat jelenthet. A közösségi óriás szerint ez a lépés elég lehet a szabályozók esetleges intézkedéseinek elkerüléséhez.

Az Európai Bizottság február elején küldte meg a Metának előzetes megállapításait arról, hogy a cég megsértette az európai versenyjogi szabályokat a külsős cégek AI-asszisztenseinek korlátozásával a WhatsApp üzenetküldőben. A cég frissített szabályzata ugyanis megtiltja a külsős AI-szolgáltatók számára, hogy a WhatsAppon keresztül kommunikáljanak ügyfeleikkel, amennyiben AI-hoz kapcsolódik az elsődlegesen kínált szolgáltatásuk. Ennek eredményeként 2026. január 15. óta a WhatsAppon elérhető egyetlen AI-asszisztens gyakorlatilag a Meta saját Meta AI szolgáltatása, míg a versenytársak alternatívái nem rúghatnak labdába ezen a felületen keresztül.

A Meta korábban azzal indokolta a korlátozásokat, hogy az AI-chatbotok tömeges használata komoly terhelést jelentene a platform infrastruktúrájának. A vállalat szerint ráadásul a mesterséges intelligenciát fejlesztő cégek számos más csatornán keresztül is elérhetik a felhasználókat, használhatnak például alkalmazásboltokat vagy webes felületeket.

A Meta bejelentett intézkedése nem minden versenytárs számára kellően megnyugtató. A kritikus hangok szerint a fizetős hozzáférés valójában csak egy újabb nehezítő tényező és nem biztosít egyenlő feltételeket a cég saját AI-megoldásaival szemben. A fejlesztők egy része úgy véli, hogy a több milliárd felhasználó elérő WhatsApp kulcsfontosságú csatorna az AI-megoldások terjesztéséhez, és aki nem jelenhet meg a platfomron, jelentős versenyhátrányba kerül a digitális asszisztensek piacán. A labda most a Bizottságnál pattog, mely elemezni fogja, hogy a Meta változtatásai eredményeket hoznak-e.

Az Európai Bizottság nem nyugszik, sorra osztja ki a büntetőcédulákat a tech cégeknek: tavaly szeptember elején összesen 2,95 milliárd euróra büntette a Google-t, amiért a keresőcég 2014-től kezdődően visszaélt az online hirdetési piacon kialakított erőfölényével - ennél nagyobb bírságot eddig csak egyszer kapott fennállása óta a cég. Az elmúlt tíz évben összesen 11,16 milliárd euróra bírságolta az EU a Google-t csak a nagy antitröszt-eljárásokban.

Még előtte áprilisban a bizottság összesen 700 millió euróval sápolta meg az Apple-t és a Meta-t azért, mivel a két cég különböző jogsértő tevékenységeivel megsértette a nemzetközösség digitális piacokra vonatkozó jogszabályának, azaz a Digital Markets Act-nek (DMA) a rendelkezéseit.