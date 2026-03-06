Kockázati tényezővé vált az Anthropic Amerikában

Az Amerikai Védelmi Minisztérium csütörtökön beválotta korábbi fenyegetését, dacára annak, hogy a felek tegnap még megpróbálták békés úton rendezni a kormányszerv és az Anthropic közt kialakult, a Claude-modellek katonai célú felhasználása körül zajló egyre feszültebb vitát.

Az Anthropic ennek megfelelően felkerült arra a minisztérium által vezetett listára, melyen az ellátási láncok azon szereplői sorakoznak, melyek nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az Egyesült Államokra nézve. Az AI-startup megbélyegzése a maga nemében példátlan, mivel a jórészt kínai és közel-keleti entitásokból álló listán eddig egyetlen amerikai cég sem szerepelt.

A felek közti vita múlt héten eszkalálódott, amikor Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója hogy nem kíván korlátlan hozzáférést biztosítani hadászati és felderítési célokra saját technológiájához, akkor sem, ha az adott tevékenység egyébként törvényes, alkotmányos keretek közt zajlik.

Pete Hegseth védelmi miniszter ezt követően fenyegette meg a céget azzal, hogy kockázati tényezővé nyilvánítja az Anthropicot, mely azzal jár, hogy vállalat minden olyan partnerénél azonnali hatállyal ki kell vezetni a Claude modellek használatát, melyek beszállítói vagy egyéb, kormányzati mellé-alárendeltségi kapcsolatban vannak a Védelmi Minisztériummal.

Amodei csütörtökön bejelentette, hogy a Pentagon által kiadott minősítésnek egyelőre korlátozott következményei vannak, illetve lesznek, mivel az csak azokra a beszállítói szerződésekre vonatkozik, melyeknél a megrendelő maga a minisztérium. A vezérigazgató ugyanakkor közölte, hogy a vállalat bíróságon fogja támadni a Védelmi Minisztérium besorolási döntését.

Az AI-cég első embere ezzel együtt nyilvánosan elnézést kért egy múlt pénteki belső memo-ban foglaltak miatt. A később a sajtó birtokába került levélben Amodei azt írta, hogy

a Pentagon azért nem kedveli a céget, mert az nem részesítette "diktátornak járó tiszteletben" Donald Trump amerikai elnököt.

Az Anthropic 2025-ben egy mintegy 200 millió dolláros katonai szerződést is elnyert az amerikai védelmi minisztériumtól, technológiáját pedig már több műveletben alkalmazták, a jelentések szerint az amerikai hadsereg AI-modelleket használt fel több akció elemzése és tervezése során.