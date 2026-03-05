Elengedheti a Sony az egyjátékos PC-portokat

Meggondolhatta magát a Sony a multiplatform stratégiával kapcsolatban, legalábbis az ügyhöz közelálló forrásokra hivatkozó Jason Schreier, a Bloomberg elemzője erről árulkodó információk birtokába jutott. A játékóriás a jövőben a PC-játékosokat mellőzve teljesen exkluzívvá tenné a PlayStation 5-re érkező, nagy költségvetésű egyjátékos címeit, és ismét a konzol-exkluzív megjelenésekre helyezheti a hangsúlyt. A japán vállalat 2020 óta teszi elérhetővé PC-re is legfontosabb játékait a Steamen keresztül, köztük a Horizon Zero Dawn, a The Last of Us Part I, a God of War Ragnarök és a Spider-Man programokat, bár ezeknek a portoknak a minőségét meglehetősen sok kritika érte főként a bugok miatt.

A közeljövővel kapcsolatosan a Bloomberg jelentése arról ír, hogy a Ghost of Yotei és a Saros esetében már nem lehet PC-s portot várni, kizárólag PS5 exkluzív címként lesznek játszhatók. A Sony által kiadott live-service és multiplayer-központú kiadások, köztük a Marvel Tokon és a Marathon a tervek szerint továbbra is keresztplatformosak maradnak, mivel a kiterjedtebb játékosbázis kritikus fontosságú a bevételtermelés szempontjából hosszútávon, ezt pedig nem engedné el a Sony. Nem lesz érintett a tavaly PS5-re már kiadott Death Stranding 2 sem, ami az ígéretek szerint idén érkezik PC-re.

A stratégiaváltásnak több oka is lehet, de a legnyilvánvalóbb tényező, hogy mivel a PC-s portok általában egy évvel a konzolos megjelenés után érkeznek meg a Steamre, így a PC-s eladások gyengén teljesítenek. Az iparági beszámolók szerint több PC-s port sem érte el a várt eladási számokat, így erősen kérdésessé vált, hogy megtérülnek-e a fejlesztési költségek.

A Bloombergnek nyilatkozó bennfentesek elmondása szerint a cégen belül egyesek attól tartanak, hogy a PS5-ös játékok PC-s megjelenései károsan hatnak a márkára, és negatívan befolyásolják a konzolok eladási számait. Erre rátehet egy lapáttal, hogy mivel a következő Xbox várhatóan egy Windows-alapú gép lesz, a Sony így menne elébe annak, hogy az Xbox-játékosok a jövőbeli PS5-címeket a várható új konzolon játsszák. Ez annak fényében érdekes, hogy a vállalat korábban azt a célt is megfogalmazta, hogy 2025 körül már szeretné, ha a játékainak jelentős része PC-n és mobilplatformokon is elérhető lenne.

Elemzők szerint a videojátékok piacán általánosságban ismét erősödhet a konzol-exkluzív tartalmak szerepe a cégek stratégiájában, mivel az egyes platformok identitását és versenyelőnyét jelentik. A Nintendo épp ezen elgondolás mentén évtizedek óta sikeresen építi üzleti modelljét a saját platformjain elérhető exkluzív játékokra.