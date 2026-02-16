Kiakadt Hollywood a ByteDance új AI-szolgáltatására

Sorra gyűlnek a generatív AI szolgáltatások elleni ügyek a szerzői jogvédelemmel kapcsolatos ütközések miatt, és meg is érkezett az utóbbi hónapok egyik legnagyobb vitája, mely a TikTok-tulajdonos ByteDance legújabb videógeneráló-eszköze, a Seedance 2.0 körül alakult ki. A kínaiak alkalmazása szöveges prompttal, akár már csak egy néhány kifejezésből álló utasítás alapján képes fotorealisztikus, akár filmes jellegű videók létrehozására.

Mivel az AI-rendszereket hatalmas adathalmazokon képezik ki, és egyes esetekben ezek az adathalmazok a nagyobb stúdiók által gyártott tartalmakat is magukba foglalhatják, táptalajt jelentenek a jogi csatározásoknak. Miután a Seedance 2.0 által generált rövid videók ellepték a közösségi felületeket, a The Walt Disney Company, a Paramont Skydance és az USA filmipari szervezete, a Motion Picture Association (MPA) együttesen szerzői jogsértéssel vádolták meg a szolgáltatás üzemeltetőjét.

A stúdiók szerint az app híres színészek arcvonásait és a súdiók levédett filmbeli karaktereit használja fel engedély nélkül az új tartalmak generálásához, emellett olyan híres franchise-ok karaktereiről is tartalmakat képes előállítani, mnt a Marvel- vagy Star Wars.

AI ÁLTAl generált jelenet

A jogtulajdonosok által küldött felszólítólevélben a ByteDance-t a szolgáltatás felfüggesztésére, vagy olyan jelentősebb módosítások bevezetésére kérik, melyekkel a jogsértő módon való felhasználás orvosolható. A színészek amerikai szakszervezete szerint nem csak szerzői jogi problémákról van szó, hanem a színészek személyiségi jogainak megsértéséről és a megélhetésük veszélyeztetéséről is.

A ByteDance rövid közleménye szerint a tulajdonjogokat teljesen tiszteletben tartja, és dolgozik az alkalmazás tartalomszűrési mechanizmusán annak érdekében, hogy jogvédett karakterek ne jelenhessenek meg a generált klipekben, de konkrét technikai lépéseket és garanciákat még nem jelentett be.

A médiavállalatok és stúdiók próbálják megvédeni szellemi tulajdonukat a mesterségesintelligencia-szolgáltatások burjánzó időszakában. Az OpenAI, a Meta és a Perplexity ellen indultak az első hasonló szerzői joggal kapcsolatos perek, főleg írásos online tartalmak és cikkek kapcsán, majd a Disney és az NBCUniversal voltak az első nagy hollywoodi szereplők, akik kifejezetten a filmipar felől közelítettek a különféle AI-szolgáltatások elszámoltathatósága érdekében.

A Walt Disney az elmúlt hónapokban agresszívabb fellépést mutatott az AI-fejlesztő cégekkel szemben a szerzői jogokra hivatkozva: a Midjourney után a különféle fiktív karaktereket imitáló chatbotot fejlesztő Character.AI-nak küldött felszólítást októberben arra, hogy hagyjon fel a szerzői joggal védett karaktereinek engedély nélküli használatával, mivel hosszútávon károsíthatja a márkát.

Utána a cég tavaly december végén bejelentette, hogy egymilliárd dolláros tőkebefektetést hajt végre a ChatGPT és Sora videógenerátort fejlesztő OpenAI-ban. A barátkozás eredményeként egy három évre szóló licencserződés részeként a felhasználók a szerzői jogvédelem alatt álló karakterekkel is készíthetnek videókat a Sora alkalmazásokban jövő évtől kezdve. Az egyezség több mint 200 karaktert fed le a Disney, a Marvel, a Pixar és a Star Wars franchise-ok univerzumából, így láthatóan a jövőben a hasonló megállapodások jelenthetik az egyik megoldást.