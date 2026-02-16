Idénre már minden merevlemezt eladott a WD

A memóriapiac mellett a tárolópiacon is nem várt turbulenciákat okoz a nagy felhőszolgáltatók minden eddiginél nagyobb büdzséből gazdálkodó adatközponti kapacitás-bővítése. A gyártók közül a Western Digital már szinte teljesen le is állt a fogyasztói szegmens ellátásával, miközben az árak ebben a szegmensben is folyamatosan kúsznak felfelé.

A vállalat január végén közzétett eredménybeszámolóját követő szokásos konferenciahívásán a WD vezérigazgatója, Irving Tan konkrétan közölte, hogy a vállalat idei termelési kapacitását hét nagy ügyfél gyakorlatilag 100%-ban lekötötte előre, ezek közül kettővel pedig már a 2027-es, eggyel pedig a 2028-as érvre is leszerződött a gyártó.

A készlethiányt és vele együtt az áremelkedést voltaképpen ugyanaz a jelenség indukálja, mint a memóriaiparban, azaz a merevlemezgyártók mostanra a termelési kapacitásuk tetemes részét az adatközponti igények alapján készülő háttértárak gyártására csoportosították át, miközben minden más termékvonalat alacsonyabb prioritással kezelnek.

A mesterséges intelligencia modelleket kiszolgáló adatközpontok bővítése által indukált piaci folyamatokról sokat elárul, hogy a Western Digitalhoz a második üzleti negyedévben befolyó 3,02 milliárd dollárnyi árbevételből alig 5%-ot tett ki a fogyasztói szegmens, míg nagyjából 89%-ot a fentebb említett nagy felhőszolgáltató partnerek hoztak össze.

Eközben a merevelemezek ára - ha nem is a memóriamoduloknál és SSD-knél látott mértékben - folyamatosan kúszik felfelé. Egy év elején végzett európai piackutatás szerint például a legnépszerűbb, végfelhasználók által a legnagyobb számban vásárolt merevlemeztípus átlagos eladási ára a megelőző négy hónapban 46%-kal emelkedett, de hasonló ármozgásokat mutat a tengerentúli piac is.