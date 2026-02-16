Az AMD javára szolgált az Intel küzdelme

A Mercury Research friss jelentése szerint átrendeződés jelei mutatkoznak a processzorpiac két örök riválisa, az Intel és az AMD között. A piackutató szerint a 2025-ös év utolsó negyedévében az Intel továbbra is veszített részesedéséből az AMD-vel szemben a szerver-, asztali- és mobilprocesszorok szegmensében, ami főleg a PC-knél vált láthatóvá a „chipzilla” kínálati korlátai miatt.

Az AMD-nek rekordrészesedést sikerült elérnie mind a mobil, mind az asztali processzorok piacán. Az asztali számítógépekbe kerülő CPU-k mintegy 36 százalékát szállította, ami jelentős ugrás a tavalyi év azonos időszakában mért alig 27 százalékhoz képest. A laptopokba szánt mobilchipek esetében a növekedés nem ennyire látványos, az időszakban 26 százalékot ért el szemben az egy évvel korábban jelentett 23,8 százalék után, de a bevételeket 25%-kal sikerült növelni. Az Intel itt még 74 százalékkal vezet.

Nem minden téren hajtották azonban a külső tényezők a vizet az AMD malmára, mivel a cég játékgépekbe szánt SoC komponensek szállításai a vártnak megfelelően csökkentek, ami főleg azzal magyarázható, hogy egyre kevesebben vásárolnak új konzolokat az aktuális ciklus végéhez közeledve.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről. A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

Az AMD erősödésének teret engedett, hogy az Intel év elején úgy döntött, hogy gyártókapacitásának jelentős részét a szerverchipekre allokálja, és kisebb prioritást kapnak az asztali termékek. Az x86-os processzorok szállítási számai így csökkentek 2025 utolsó negyedévében, ami annak fényében szokatlan, hogy jellemzően a negyedik negyedévben lehet a legmagasabb szekvenciális növekedést látni a Mercury szerint.

A szerverekhez szánt processzorok piacának oroszlánrészét, több mint 71 százalékát továbbra is az Intel birtokolja, de a jóval kevesebbet, 28,8 százalékot lefedő AMD azonban magához képest erősödött 3,1 százalékkal a korábbi 25,7 százalékhoz képest, így jobb pozíciót ért el a magasabb haszonkulcsú piacon is.

Bár az Intel továbbra is vezető szereplő marad az x86 piac egészét tekintve, az eddigi 80-20 százalékos megosztottságról körülbelül 70-30 százalékra rendeződött át az Intel-AMD arány. Az elemzők szerint ezek a számok az mutatják, hogy az AMD sikeresen lép be azokra a területekre, ahol korábban az Intel dominált.

A vállalat erősödéséhez több tényező járulhatott hozzá együttes erővel: az egyik a versenyképes termékportfólió a Ryzen és EPYC processzorokkal, miközben az Intel viszonylag lassabban frissítette termékportfólióját, és gyártási kihívásokkal kellett megbirkoznia. A cég január végén jelentette be, hogy a memóriapiac turbulenciái és PC-piacra gyakorolt hatása, illetve egyéb, a gyártást nehezítő körülményekre hivatkozva nem tudja megrendelőit megfelelő mennyiségű adatközponti chippel, elsősorban szerverprocesszorral kiszolgálni.