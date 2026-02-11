Még több személyes adatunk elrejtését kérhetjük a Google keresőtől

Újabb adatvédelmi eszközöket vezet be a Google, persze csodákat ő sem tud tenni.

A biztonságos internet napja alkalmából a Google újabb adatvédelmi eszközöket tesz elérhetővé a keresőben. Az „Önről szóló találatok” panel alatt a felhasználók több kontrollt kapnak a keresőben megjelenő személyes adataik felett. Első lépésként a személy teljes neve, illetve lakcím, telefonszám vagy e-mail cím megadásával lehet bekapcsolni az aktív ellenőrzést, így ha a Google olyan keresési találakat észlel, melyek tartalmazzák a kapcsolatfelvételi adatokat, arról értesítést küld a felhasználónak. Az eltávolítási kérelem olyan információkra vonatkozóan is benyújtható, mint például a jogosítvány, az útlevél vagy a társadalombiztosítási szám.

Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás? Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz. Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.

Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás? Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.

Az új eszközt fokozatosan vezeti be a cég első körben az Egyesült Államokban, majd a világ többi régiójában. A Google hozzáteszi, hogy az internet teljes egészéről természetesen nem tudja eltávolítani az információkat, de az adatvédelemben segíthet, hogy legalább a találatokon keresztül nem lesz annyira egyszerű elérni azokat.

A techóriás a lehetőségeket kiegészítette a nem beleegyezéssel közzétett, explicit tartalmú képek eltávolítását a keresőből, amit úgy lehet jelenteni, hogy adott képre kattintva a felhasználó bejelenteni a keresőn keresztül, hogy szeretné kérni az őt ábrázoló tartalom eltávolítását.

Via Google.