Végül nem veszített a TikTok az amerikai tulajdonosváltáson

Nem indult teljesen problémamentesen az új tulajdonosi struktúra égisze alatt üzemelő amerikai TikTok, mely január második felében került többségi amerikai tulajdonba a korábbi kínai irányítás alól. A kezdeti botladozásokat és a vélt vagy valós politikai cenzúra keltette hisztériát azonban hamar lerázta magáról a platform.

A TikTok hosszú huzavonát követő tulajdonosváltása január 23-án történt meg az Egyesült Államokban, majd rögtön ezt követően szinte azonnal összeomlott a rendszer a hivatalos indoklás szerint egy adatközponti áramhálózati probléma miatt. Emellett olyan híresztelések kezdtek terjedni a különböző közösségimédia-platformokon, hogy a TikTokon azonnal életbe lépett a Trump-adminisztráció által kontrollált politikai cenzúra, melyet többen azzal láttak bizonyítottnak, hogy a rendszer úgy tűnt, szűri az "Epstein" szót, illetve számos, az ICE tevékenységét bíráló tartalmat blokkol vagy cenzúráz.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről. A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

Később azonban kiderült, hogy a rendszer üzenetküldő modulja általában véve nem volt a helyzet magaslatán és teljesen ártalmatlannak tűnő egyszavas üzenetekre (pl. egy egyszerű "teszt"-re) azt a választ adta, hogy nem tudja továbbítani azt, mivel a tartalma a felhasználási feltételekbe ütközik.

A Sensor Tower piackutató számai alapján azonban az első napok botladozásai nem okoztak semmiféle maradandó károsodást a platformnak az Egyesült Államokban. A cég statisztikái szerint a rendszer napi aktív felhasználói bázisa a január 19-25 -i héthez viszonyítva nagyjából 95%-on áll, az applikáció tömeges törlése pedig teljesen megszűnt, miután a szolgáltatás a fenti műszaki hibát követően helyreállt, sőt, a felhasználói bázis nagy része szinte azonnal újratelepítette az appot, vagyis a törlés számos felhasználónál a hibaelhárítási folyamat részét képezte.

A CNBC-nek nyilatkozó szakértők szerint a TikTok tulajdonosváltása körül kialakult bizalomvesztés hasonló intenzitással indult, mint a Twitter esetében, ám a Twitter/X tekintetében a jelenség számottevően nagyobb károkat okozott. A TikTok helyzetét valamelyest megkönnyítette, hogy egyetlen feltörekvő rivális sem tudta sikerrel átcsábítani magához tömegesen a platform felhasználóit.

Az egyik ilyen aspiráns, az UpScrolled ugyan a TikTok tulajdonosváltását követő héten el tudott jutni csaknem egymillió új felhasználóhoz, de egy hétre rá már alig több mint 190 ezer letöltést tudott csak produkálni.