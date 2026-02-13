A telkókat is nagyon kellemetlenül érintheti a memóriakrízis

Bődületesen magas, több mint 600%-os memóriár-növekedést jelez a távközlési cégek által nagyobb tömegekben vásárolt, és az előfizetőkhöz kihelyezett végberendezések, tipikusan routerek és set-top boxok piacán a terület egyik elismert kutatója, a Counterpoint Research.

A mesterséges intelligencia adatközpontok bővítése miatt az AI-ba dollár százmilliárdokat befektető cégek felől jelentkező kapacitás-elszívás a tavalyi év közepén kezdett komoly nyomást gyakorolni a memóriagyártókra, melyek szinte minden mást félretéve az adatközponti megoldásokba szánt termékek gyártására kezdtek fókuszálni.

Ez a jelenség aztán a tavalyi év második felében óriási árfelhajtó hatást generált a DDR-memóriák piacán, mely az év eddigi időszakában sem látszik csillapodni és gyakorlatilag minden olyan terméknek a bekerülési költségére kihat, melybe memóriát kell szerelni.

Ám míg például a jellemzően okostelefonokban használt 12 GB-os LPDDR4 chipek ára tavaly január óta "csupán" a háromszorosára nőtt, addig egy közepes teljesítményű otthoni routerbe épített 8 GB-os DDR4 memória költsége a hétszerére nőtt a Counterpoint szerint.

A kutatócég kiszámolta, hogy ezzel egy alsó-középkategóriás router - melyet jellemzően nagy számban vásárolnak a távközlési szolgáltatók - teljes anyagköltségének immár 20%-át teszi ki a rendszermemória, míg egy évvel ezelőtt ez az arány csak 3% volt.

A szolgáltatók által kihelyezett eszközök potenciális árrobbanása a Counterpoint szerint lassíthatja a távközlési cégek hálózatbővítési ütemezését, különösen ha az nagy számú eszközcserével és új eszközök kihelyezésével jár.

A hazai telkók közül a témáról korábban Nagy Péter, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese beszélt a Portfoliónak adott interjújában. Nagy szerint a memóriaválság egyértelműen érinti a szektort, ezért a Telekom egyéves horizonton előre készletezik és igyekszik több forrásból biztosítani a kritikus eszközöket.