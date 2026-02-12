Európa ígéretes AI-fejlesztője is adatközpontban erősít

A szuverenitásra egyre inkább törekvő Európa sem tétlenkedik, miközben minden héten újabb hírek érkeznek arról, hogy az amerikai vállalatok milyen bődületes mennyiségű pénzt lapátolnak az AI-szolgáltatásokat kiszolgáló infrastruktúra kiépítésére/bővítésére. A francia Mistral AI startup friss bejelentése szerint 1,2 millárd eurót fektet be digitális infrastruktúra építésébe Svédországban, ami alatt főleg adatközpontot és számítási kapacitást kell érteni. A létesítmény várhatóan 2027-ben állhat üzembe, és a Mistral következő generációs AI-modelljeinek fejlesztését és kiszolgálását fogja támogatni.

Az északi országok kedvelt célpontnak számítanak az európai adatközpontok telepítéséhez, mivel a hűvösebb hőmérséklet és a régióban legalacsonyabbnak számító energiaköltségeket kínálnak. Júliusban az OpenAI jelentette be, hogy Norvégiában szeretne felhúzni újabb adatközpontot a „Stargate” projekt részeként.

Arthur Mensch, a Mistral vezérigazgatója szerint a befektetéssel sikerül egy határozott lépést tenni az AI által elkötelezett Európa függetlenedése felé. Bár a Mistral Európa legjobban finanszírozott LLM-fejlesztője, mely eddig összesen 2,9 milliárd dollárt gyűjtött össze a Dealroom tranzakciószámláló platform szerint, mégis lemarad a hatalmas magánfinanszírozási köröket záró amerikai riválisok mögött.

A 2023-ban alapított Mistral AI gyorsan kiemelkedő európai versenyzővé vált az amerikai és kínai szereplők által dominált piacon, portfóliója ma már számos AI-szolgáltatást tartalmaz, beleértve a saját chatbotját, a Le Chatet. Az ígéretes francia cég mögött álló verzető befektető pedig nem más, mint a chipgyártási folyamatoknál világszerte használt levilágítóberendezések első számú gyártója, a holland ASML, mely tavaly szeptemberben mintegy 1,3 milliárd eurót pumpált a mostanra már 11,7 milliárd eurós értékeléssel bíró startupba, ezzel a francia cég már egyértelműen a legnagyobb európai AI-megoldásszállítóvá vált.

A Mistral továbbra is magántulajdonban van, de sok más AI-fejlesztőhöz hasonlóan a bevétele jóval kevesebb, mint a beáramló befektetések. A befektetők közt olyan nagy nevek szerepelnek még, mint a Nvidia és a Microsoft.

A kezdetben nagy nyelvi modellek (LLM) fejlesztésére összpontosító vállalat azóta az AI-infrastruktúra bővítésére is nagyobb hangsúlyt fektet. Júniusban került piacra a Mistral Compute, mely egy integrált stacként egyszerre kínál GPU-t, különféle API-kat és szolgáltatásokat egy komplex platform-as-a-service szolgáltatás keretén belül.