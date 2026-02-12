AI-jal csavargathatják a felhasználók a Threads tartalomajánlóját

A Meta legfiatalabb platformja, a Threads 2023 óta érhető el az Európai Unióban, azóta pedig fokozatosan igyekszik növelni felhasználói bázisát újabb és újabb szolgáltatások bevezetésevel. Júliusban érkezett meg a privát üzenetküldés lehetősége, ami idővel kibővült a csoportos chatek létrehozásával. Hogy a Threads-ben is sokkal nagyobb szerepet kap a csevegés, nem meglepő, mivel a szintén Meta ernyője alá tartozó Instagramon szintén a csevegés, valamint a reelsek a legtöbb felhasználói interakcióval járó funkciók.

Szerdán egy jelentősebb AI-alapú fejlesztést jelentett be a platformhoz a Meta, mely több kontrollt ad a felhasználóknak a tartalomajánló algoritmus felett. A „Dear Algo” nevű eszköz chatbotként viselkedve szöveges parancsok után hangolja be a személyreszabott hírfolyamot a felhasználó kérése alapján.

Ehhez egyszerűen csak nyilvános bejegyzést kell létrehozni, és a "Dear Algo" kifejezéssel nyitva a posztot utána promptot megadni arra, hogy milyen típusú tartalomból szeretne a felhasználó többet vagy éppen kevesebbet látni. A beállítás után a Dear Algo három napig a módosított hírfolyamot fogja megjeleníteni. A funkció tesztüzemben érhető el egyelőre az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Új-Zélandon, mielőtt később több országban is bevezetnék.

Az elmúlt másfél-két év során mindinkább világossá vált, hogy a Metának is muszáj felszállnia a technológiai iparágon végigrobogó AI-vonatra, mely a rendelkezésre álló erőforrások jelentős átcsoportosításával járt. A cég minden eddiginél többet költ AI-ra, legyen szó új adatközponti beruházásokról, mérnökök és topmenedzserek elcsábításáról más cégektől, vagy éppen új funkciókról. Legutóbbi negyedéves eredményjelentésével a vállalat azt is bejelentette, hogy az AI-jal kapcsolatos tőkekiadások 2026-ban 115 és 135 milliárd dollár között alakulhatnak, ami majdnem kétszerese a 2025-ös üzleti évben elköltött 72 milliárdos capex-keretnek.

A Meta hivatalos adatai szerint 2025 augusztusában a Threads havi aktív felhasználóinak száma meghaladta a 400 milliót, ezt követően októberben lehetett hivatalos számról hallani, akkor 150 milliónál járt a Threads összesített napi aktív felhasználóinak száma. A cég január végén jelentette be, hogy az egykori Twitter (ma már X) riválisának szánt Threads felületére elkezdi fokozatosan bevezetni a reklámokat, amivel fontos lépést tesz afelé, hogy egy újabb meghatározó bevételi csatornává alakítsa a szolgáltatást.