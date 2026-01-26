Februárban mutatkozhat be az új Siri

Már egy hónapot se kell várni, hogy az Apple konkrétumokkal álljon elő a Gemini alapjaira épített Sirivel kapcsolatban.

A Bloomberg iparági forrásokkal ellátott újságírója, Mark Gurman jelentkezett egy újabb adag infóval, miután a múlt héten arról cikkeztek a lapok iparági bennfentesekre hivatkozva, hogy az Apple Sirije a jövőben egy teljes értékű, generatív AI chatbottá fejlődik, hasonló élményt kínálva a ChatGPT, Google Gemini és más nagy nyelvi modelleken alapuló szolgáltatásokhoz.

Gurman informátorai szerint a cupertinóiak február második felében demózhatják az új Sirit és annak képességeit a Google-vel kötött partnerség eredményeként. A cég ezután a júniusi éves Worldwide Developers Conference (WWDC) eseményen egy bőségesebb frissítést jelent be a Sirihez még több konkrétummal.

A projektet eddig „Campos” kódnéven emlegetik a belsősök, és állítólag ez lehet az Apple első valódi AI-chatbotja, mely beépített funkcióként lesz elérhető a cég valamennyi termékén, így az iPhone-okon, iPadeken és Mac számítógépeken. A részletekről tehát már a jövő hónapban, aztán nyáron lehet majd hallani, mielőtt az új Siri és a Gemini-alapú újdonságok ténylegesen elérhetővé válnak az iOS 27, iPadOS és macOS 27 rendszerek alatt.

Chatbotként a Siri nem csak egyszerű utasításokra tud majd válaszolni, hanem folyamatos, a kontextust figyelembevevő párbeszédekkel tud dolgozni. Az eddigi információk alapján támogatja a hangalapú és szöveges interakciókat, és képes lesz szöveg, kép, kód generálására, összefoglalók készítésére és dokumentumok elemzésére. Ugyan ezek a képességek már mind jellemzik az elterjedt AI-chatbotokat, az Apple-nek végre lesz egy integrált saját megoldása.

Via TechCrunch.