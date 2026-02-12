Moszkva blokkolta a WhatsAppot

Egyre inkább látszik, hogy az interneten elérhető különböző (kommunikációs) platformok tekintetében teljes mértékben a kínai modellt követi Oroszország, mely csütörtökön blokkolni kezdte a Meta Platformshoz tartozó WhatsApp-ot, ezzel több tízmillió orosz felhasználót elvágva a szolgáltatástól.

Moszkva indoklása szerint a drasztikus lépésre azért került sor, mert a Meta a szolgáltatás működésé nem kívánta összhangba hozni a helyi törvényekkel, így a korábbi figyelmeztető lövéseket követően sor került a mostani intézkedésekre.

A WhatsApp azonnali üzenetküldő platform működését tavaly augusztusban kezdte korlátozni az orosz vezetés, ám akkor még csak a rendszeren keresztül bonyolított hang- és videohívások váltak elérhetetlenné. A Meta oroszországi leányvállalatát a hatóságok egyébként jó ideje a szélsőséges szervezetek körében tartják nyilván.

Az országban eközben - ugyancsak a kínai minta alapján - már javában igyekeznek átterelni a felhasználókat az állami felügyelet mellett fejlesztett és üzemeltetett MAX nevű platformra, mely azon túl, hogy chatfunkcióval rendelkezik, számos kormányzati szolgáltatást integrál magába.

Az orosz törvényhozás az ország "szuverenitási törekvéseit" 2019-től kezdődően átfogó jogszabályokkal segítette elő, ezek közül a "Szuverén Internet Törvény" volt az egyik mérföldkő, melynek célja, hogy Oroszország internetes infrastruktúráját végső soron el lehessen szigetelni a globális hálózattól. E célok elérését az ukrajnai fegyveres konfliktussal kiéleződött nemzetközi feszült helyzet jelentős mértékben felgyorsította.

A WhatsApp mellett ma olyan szolgáltatások/szolgáltatók vannak részleges vagy teljes tiltólistán Oroszországban, mint a Snapchat, a szintén a Meta-hoz tartozó Instagram és Facebook, a YouTube vagy éppen a Telegram, melynek alapítója maga is orosz származású.