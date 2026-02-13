Duplájára nőtt az Anthropic értéke

Az AI-iparág és az Anthropic iránti erős befektetői érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, hogy a startup több mint 30 milliárd dollárral zárta legutóbbi Series G finanszírozási körét a Coatue hedge fund és a szingapúri GIC vezetésével. Az összeg magában foglalja a Microsoft és az Nvidia korábban bejelentett befektetéseinek „egy részét” is, amit még 5, illetve 10 milliárd dollárra lőttek be a cégek tavaly novemberben.

Ez a második legnagyobb magánfinanszírozási kör a technológiai szektorban, miután az OpenAI tavaly több mint 40 milliárd dollárnyi tőkét vont be magának a SotfBank vezetésével. A Claude chatbot fejlesztője így szeptember óta megduplázta piaci értékelését 380 milliárd dollárra, ami az egyik legértékesebb privát AI-cégek közé emeli.

Az Anthropic közleménye további számokat is említ a bejelentés apropóján: éves bevétele elérte a 14 milliárd dollárt, csak a Claude Code pedig 2,5 milliárd dollárt hoz, mely értéket az év eleje óta sikerült duplázni. A Claude Code üzleti előfizetéseket év eleje óta négyszeresére sikerült növelni, így a vállalati felhasználás már a termék bevételének több mint felét adja.

Bár az Anthropic még nem tekinthető profitorientált vállalatnak a hagyományos értelemben, a bevétel gyors emelkedése és a nagyértékű ügyfelek erős poaci pozíciót jeleznek. 2025-ben a Claude Code hat hónappal megjelenése után már egymilliárdos bevételt hozott, miközben útnak indította szélesebb körben is a „vibe coding” jelenséget.

A januárban megjelent Cowork nevű szolgáltatás pedig felkavarta a piacot, a hozzá bejelentett ingyenes, nyílt forráskódú kiegészítők már brutális eladási hullámot váltottak ki a globális szoftverrészvényeknél, miután a befektetőkben felmerült az aggodalom, hogy a jogi és technológiai kutatástól kezdve az ügyfélkapcsolatok kezeléséig vagy adatelemzésig terjedő képességeket nyújtó AI-agentek komoly hatással lehetnek a hagyományos szoftveres üzleti modelleket alkalmazó cégek bevételeire. Az Anthropic eszköze közvetlenül a magas haszonkulcsú szoftveres munkafolyamatokat célozza meg, így az elemzők szerint lehet, hogy a SaaS szolgáltatóknak át kell gondolniuk árképzési modelljeiket a jövőben.

A cég a pénzügy, a marketing, az értékesítés és a kódolás területén is rendelkezik saját megoldásokkal. A Claude Cowork és a Claude Code segítségével konkrét munkafolyamatokat lehet automatizálni, például a jogi dokumentumok felülvizsgálatát és szerkesztését, írást, szerkesztést, elemzések és belsős jelentések készítését. Mivel az Anthropic maga is hangsúlyozta, hogy egy teljesértékű eszközt készített a fehérgalléros munkakörökhöz tartozó repetitív munkafolyamatokat elvégzésére, nem csupán egy újabb „AI-asszisztenst” kínál, a piac felhördült az erős üzenettől, a befektetők pedig láthatóan az AI-fejlesztőnek szavaznak erős bizalmat.