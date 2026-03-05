Piaci szervezetek vs. DÁP - jöhet az első ejnye-bejnye

Nem halad elég tempósan a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) egyes szolgáltatásainak bevezetése a piaci szereplőknél, legalábbis erre lehet következtetni a programot gröndoló Digitális Magyarország Ügynökség csütörtöki közleményéből és a dap.gov.hu weboldalon közzétett, csatlakozott szolgáltatók listájából.

A közleményből kiderül, hogy az ún. kötelezett szolgáltató szervezetek számára eredetileg 2025. június 1. volt a határidő az egyik alapfunkciónak tekintett eAzonosítás szolgáltatás bevezetésére, azok a piaci szereplők pedig, melyek ezt még nem tették meg, rövidesen emlékeztetőt fognak kapni a Digitális Szolgáltatások Felügyeletétől. Hogy a renitensek felé a következő lépés mi lehet az emlékeztető után, arra nem tér ki a közlemény.

A DÁP bevezetésének részleteit a 2023. évi CIII. törvény, más néven a Dáptv. szabályozza, melynek 80. §-a jelöli ki azokat a szervezeteket, melyeknek az eAzonosítás, illetve eAláírás kertszolgáltatásokat be kell vezetniük. Ilyen szervezetek többek közt a közműszolgáltatók, a távközlési cégek, a pénzügyi és biztosítási szektor szereplői vagy akár a hulladékgazdálkodási cégek.

A fenti weboldalon található lista alapján ugyanakkor egyes területek elmaradása jelentős, így például a hazai nagybankok közül eddig csak az OTP és az MBH vezette be a DÁP mobilalkalmazás segítségével elvégezhető internetbankos bejelentkezést, a távközlési szolgáltatók közül pedig kizárólag a három nagy piaci szereplő csatlakozott, a kicsik közül egyik sem. A nagy telkók közül is - és egyébként minden résztvevő közül - egyedüliként a Yettel integrált csak automatikus DÁP adatmegosztás funkciót a CRM-rendszerébe.

A korábbi ütemtervekben kiemelt szerepet kapott a DÁP keretszolgáltatások eAláírás funkciója, mely - elméletileg - azt teszi lehetővé, hogy a fenti módon megjelölt kötelezett szolgáltatóknál létrejövő szerződéseket az ügyfelek az applikációban könnyen aláírhassák (a szolgáltatás nem keverendő össze a már régóta elérhető digitális aláírás funkcióval).

Ezt a lehetőséget egyelőre még egyetlen állami vagy piaci szereplő sem integrálta az ügymenetébe, arról pedig végképp nincs hír, hogy mikor lehet majd kizárólag a DÁP applikáció használatával személyes megjelenés esetén személyazonosságot igazolni az érintett szervezetek ügyfélszolgálatain.