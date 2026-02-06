Szorul a hurok a TikTok nyaka körül Európában

Közzétette előzetes döntését az Európai Bizottság a TikTokkal szemben 2024. februárjában indult vizsgálatban. A szervezet szerint megállapítható, hogy a videós platform több ponton is megsérti az EU digitális szolgáltatások működését szabályozó rendeletében foglaltakat.

Az Európai Bizottság pénteken közzétette a TikTok ellen indított uniós vizsgálat előzetes döntéshozatali dokumentumát. Ez a dokumentum, mely a határozathozatal előtt lehetőséget biztosít az eljárás alá vont számára a válaszadásra és további vállalások, engedmények tételére megállapítja, hogy a cég megsértette a digitális szolgáltatások működését szabályozó jogszabály, a Digital Services Act (DSA) rendelkezéseit.

A szervezet a szolgáltatás addiktív elemeit kifogásolja, köztük a végtelen görgetést, az automatikus lejátszást, a push értesítéseket és a személyre szabott ajánlórendszert. A Bizottság szerint a TikTok nem mérte fel megfelelően, hogy a függőséget okozó funkciók hogyan károsíthatják felhasználói, köztük a kiskorúak fizikai és mentális jólétét, és a szolgáltatásban nincsenek arányos és hatékony intézkedések sem a függőséget okozó tervezés kockázatainak enyhítésére.

Amennyiben a Bizottság határozatban állapítja meg a jogsértést, az TikTok akár az éves globális árbevételének legfeljebb 6%-át elérő bírság kiszabására számíthat. A videós platform elkerülheti a magasabb pénzbírságot, ha kötelezettséget vállal az EB által javasolt jogorvoslati intézkedésekre, melyek a szolgáltatás alapvetői kialakítását érinthetik, kezdve az ajánlórendszerekkel és értesítésekkel.