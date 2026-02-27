Évtizedes mélypontra lökheti a RAM-krízis a mobilpiacot

Azzal, hogy a memóriaárak az egekben vannak, és van még ennél feljebb, ma már valószínűleg keveseknek árulunk el bárminemű újdonságot, a memóriapiaci krízis hatásai azonban mostanra nagyon úgy tűnik, hogy a koronavírus-járványt kísérő chiphiánynál is súlyosabbak lehetnek. Az International Data Corporation (IDC) friss elemzése már számokban is tükrözi, hogy mennyire pesszimistán látják a helyzetet a szakértők.

A piackutató 2026-ban minden idők legnagyobb visszaesését prognosztizálja az okostelefon-piacon, több mint egy évtizedes mélypontra eshet vissza a kiszállítások éves volumene a memóriachipek drágulása, ezáltal az eszközök költségeinek felhajtása miatt. Az előrejelzés szerint a szállítások várhatóan 12,9 százalékkal esnek vissza a korábbi évhez képest, számszerűsítve körülbelül 1,12 milliárd eszközre.

A jelentés szerint legfájdalmasabban az alsó kategóriás androidos készülékeket gyártóit érintheti a trend a csökkenő haszonkulcs miatt, akár ki is vonulhatnak a piacról vagy annak bizonyos részeiről. Az ellenálóbb Apple és a Samsung esetében valószínűleg sikerül majd növelni a piaci részesedést, ahogy a versenyhelyzet lényegében enyhülni fog. Ebből kifolyólag az alsó kategóriás okostelefonok magas koncentrációjával rendelkező piacok fognak a legnagyobb mértékben csökkenni, tehát a Közel-Kelet és Afrika, de a világ két legnagyobb piacán is érezhető lesz a hatás, Kína és az ázsiai-csendes-óceáni térség (Japán és Kína nélkül) piaca várhatóan 10,5 százalékkal, illetve 13,1 százalékkal csökken.

Francisco Jeronimo, az IDC Worldwide Client Devices elnöke szerint

a memória-ellátási láncból gyűrűző hatások cunamiként sokkolják az egész fogyasztói elektronikai piacot, és nem átmeneti nehézségről van szó.

A Meta, a Google és a Microsoft rohamtempóban vásárolja fel magának a memóriachip-készletek jelentős részét az AI-fejlesztéseket kiszolgáló infrastruktúrák bővítéséhez, és a gyártók a magasabb haszonkulccsal kecsegtető adatközponti igényeket helyezik előtérbe a fogyasztói eszközök gyártóival szemben.

A Counterpoint Research piackutató pár hónappal korábban kiadott elemzése szerint a mobilok átlagos eladási ára 2026-ban várhatóan 6,9%-kal emelkedik a memóriahiány miatt, mivel az iparági konszenzus szerint az emelkedés nem kompenzálható teljes mértékben. Az IDC friss elemzése már ennél is magasabb számot említ, szerinte az okostelefonok átlagos eladási ára várhatóan 14%-kal, rekord 523 dollárra emelkedik idén, mivel a gyártók a magasabb haszonkulcsú modellek felé fordulnak, hogy ellensúlyozzák a növekvő költségeket.

A mobilgyártók a költségoptimalizálás érdekében idén ahhoz folyamodhatnak, hogy más komponenseken spóroljanak, például olcsóbb kijelzőt, kameraszenzort vagy hangszórót építenek a telefonokba. Logikusnak tűnik az a stratégia is, hogy a vásárlókat az eleve drágább készülékek választására ösztönzik a jobb árrés miatt.

Az IDC egy meglehetősen szerény, 2 százalékos fellendülést lát 2027-re az idei nehézségek után, és ahogy a válság enyhül, további 5,2 százalékot erősödhet a piac a rá következő 2028-as évben.

Nabila Popal, az IDC Mobile Phone Tracker vezető kutatási igazgatója szerint a memóriakrízis a teljes piac strukturális újraindulását fogja elhozni, és alapvetően alakíthatja át a teljes elérhető piac méretét (TAM), a szállítói környezetet és a termékmixet. A 100 dollárnál olcsóbb szegmens akár teljesen érdektelenné válhat a gyártóknak a 2027 közepére várható stabilizálódás után, mivel annyira alacsony lesz a hasznuk az olcsó készülékeken, hogy már nem lesz számukra gazdaságos a gyártásuk.