Mostantól mobilappból is intézhető a gépjármű adás-vétel

A Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazás a 2024-es megjelenésekor hangoztatott számos beváltott és - eddig - beváltatlan ígérete közül most egy újabbat pipálhat ki utóbbiak közül: a platformon február vége óta már gépjármű (mely lehet használt autó, motorkerékpár és egyéb rendszámos gépjármű) adás-vételi folyamatot is le lehet bonyolítatni, teljesen papírmentesen, az összes szükséges hivatali teendőt elvégezve.

Az újítással a DÁP platform ismét kissé közelebb került eredeti céljához, mely az állampolgárok mindennapi ügyintézési folyamatainak digitális eszközökkel történő megkönnyítésére vonatkozott, ráadásul a gépjármű adás-vétel az eddigiek közül a legkomplexebb és legnagyobb téttel járó ügyintézési folyamat, melyet teljes mértékben az applikáción belül lehet elvégezni.

A DÁP applikáción keresztüli gépjármű adás-vétel ezzel együtt is több feltételhez kötött, így például mind a vevőnek, mind pedig az eladónak regisztrált DÁP-ügyfélnek kell lennie, nem használható a platform közeli hozzátartozók, valamint járműkereskedések és magánszemélyek közti adás-vétel lebonyolítására, és akkor sem, ha a vevő maga helyett más személyt szeretne üzembentartóként bejegyezni. Magánszemély eladók is csak akkor élhetnek a lehetőséggel, ha egyedüli tulajdonosai és üzembentartói a gépjárműnek.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről. A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

A folyamat az applikáció megfelelő menüpontjában indítható, ahol eladóként először is ki kell választani az eladni szánt gépjárművet, mely a nyilvántartás szerint a felhasználó tulajdonában van és megfelel az egyéb feltételeknek. A vevőt QR-kóddal vagy e-mailes linken keresztül kell meghívni a folyamatba, aki áttekintheti az applikáción keresztül megadott vételárat és az adásvétel további részleteit, majd mindkét fél digitálisan aláírhatja a szerződést - szintén az applikáción keresztül. Az így elkészített szerződés ugyanolyan bizonyító erejű magánokiratnak számít, mint a papíralapú változatok, kinyomtatva viszont értelemszerűen nem érvényes.

A szerződés aláírását követően az eladó és a vevő feladatai különválnak. Az eladónak először is be kell jelentenie a tulajdonosváltást a hatóság felé, mely szintén az applikáción keresztül történik, illetve az applikáción kívül kell intézkednie arról, hogy a biztosításait felmondja és az esetleges e-matricákat (ha volt ilyen) igény esetén átírja egy másik gépjárműre. A jogszabály szerint az eladóra kirótt, a tárgyévre vonatkozó éves gépjárműadó-fizetési kötelezettség a teljes évre vonatkozóan fennáll.

A vevőnek kell intéznie az eredetiségvizsgálatot és a biztosításkötést, valamint az illetéket is meg kell fizetnie, ez után kezdeményezheti az átírást - ezek közül utóbbi kettő intézhető a DÁP applikáción keresztül. Ez után már nincs más teendője, mint egy kormányablakban átvenni a gépjármű elkészült új okmányait (igaz, ez egy 2023-as rendszerfejlesztést követően már nem kell a gépjárművezetőnél legyen a belföldi utak során).