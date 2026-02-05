(Hegy)csúcsra járatja a dizájnt új routerével a Huawei

A modern routerek tervezésekor láthatóan már nem csak arra törekednek a gyártók, hogy tisztességgel kiszolgálják az otthon netezőket, hanem hogy valami különlegeset produkáljanak megjelenésben is.

Egyre több gyártó gondolkodik el azon az otthonokba szánt eszközök esetén, hogy az elsősorban hasznos kütyü ne csak elsődleges szerepét töltse be, de lakberendezési tárgyként is megállja a helyét, ez a trend látszódik a faliképként működő tévéknél, vagy az IKEA különféle hangszóróinál.

Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás? Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz. Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.

Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás? Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.

A Huawei az egyébként általában unalmas vagy minimalista megjelenésű routerek kategóriájában alaposan odatette magát az Mesh X3 Pro modellel, ami egy áttetsző akrilházban kialakított, napfényben fürdőző hegyvonulatot jelenít meg. Az egyébként leírás alapján giccsesnek tűnő, de alapvetően ötletes vizuális élményt a napszakhoz igazodó LED-világítás tetézi, ami nappal erőteljesebb, este pedig tompább.

Ami a technikai dolgokat illeti: a wifi 7 szabványra épülő berendezés papíron akár 3,6 Gbps maximális kétsávos sebességet kínál, így nagy adatforgalmat képes kiszolgálni a nagyfelbontású videók streameléséhez, online játékokhoz vagy akár csak több eszköz egyidejű csatlakozásához. Az eszköz itthon 99 990 forintos áron kerül forgalomba.