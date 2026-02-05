A Telekomnál hirtelen fontos lett a megbízható és gyors mobilhálózat

Február eleje óta a Magyar Telekom közösségimédia-kampányaiban és külső kommunikációjában szokatlanul nagy hangsúlyt kap a műszaki terület, azon belül a vezeték nélküli szegmens.

Voltaképpen a GSM-korszak kezdete óta hosszú-hosszú ideig magától értetődő volt, hogy a Westel, majd később a T-Mobile/Telekom mobilhálózata jelenti a non plus ultrát a hazai mezőnyben mind a szolgáltatásminőséget, mind az innovációt tekintve.

Aztán az 5G-korszakkal valami megváltozott, amit már az is jelzett, hogy nem a Telekomnál lett először 5G az országban, illetve később pedig nem a Telekomnál lett először 5G Standalone szolgáltatás (bár mint nemrég kiderült, ez pusztán akarat kérdése).

Na, de mielőtt továbblépnénk, egy gyors közvéleménykutatás:

Milyen lenne szerinted az ideális mobilnet-kapcsolat, ha az alábbi négy tulajdonság közül csak hármat választhatnál?

stabil

gyors

megbízható

olcsó*

Tegyük fel, a Telekom mobilhálózatára mindhárom általad választott állítás igaz, de akkor vajon mire az a sok elégedetlenkedő social media komment és egyéb fórumbejegyzés, amire az ügyfélszolgálat mindig rendkívül kedvesen és már-már komikus mértékeket öltő birka türelemmel válaszol?

A szolgáltató tegnapi Facebook-bejegyzése megadja a választ a fenti kérdésre: teljesen természetes, hogy a mobilnet néha akkor is döcög, ha egyébkén "papíron minden stimmel".

Még 5G-n is.

A "felhasználói élményt" ugyanis egy komplex rendszer határozza meg, amiben bármikor felléphetnek "pillanatnyi egyensúlytalanságok".

Meg persze némi tudatosság is, hiszen nem mindegy, hogy az 5G-s jel a 700 MHz-es vagy éppen a 3,5 GHz-es spektrum bevonásával jut el a készülékig, ez pedig kőkemény hálózattervezési szempont, jóllehet ezt nem taglalja a bejegyzés. Ahogy azt sem, hogy még a gigabitképes 5G NSA hálózat is simán letérdel, ha az alatta lévő 4G-s réteg torlódik.

Visszaköszön ellenben a posztban a csúcsidő fogalma (ha nem lep meg a dugó az autópályán, akkor a mobilneten se lepjen meg), a cellaterheltség (minek mentél oda), a jelminőség (megint csak minek mentél oda) és a készülék állapota (rosszul fogod és/vagy vegyél újat).

Ettől függetlenül jó azért ezeket az önreflexióba hajló bejegyzéseket látni, hiszen segít szem előtt tartani, hogy a mobilkapcsolat míg világ a világ egy best effort jellegű szolgáltatás lesz.

Még a Telekomnál is.