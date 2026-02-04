A spanyolok is letiltanák a gyerekeket a közösségi médiáról

Újabb ország követi az ausztrálok példáját.

Ausztrália elsőként fogadott el olyan törvénytervezetet tavaly év végén, mely a fiatalkorúak mentális egészségére gyakorolt káros hatásokra hivatkozva megtiltja a közösségimédia-platformok számára, hogy 16 éven aluli felhasználók hozzáférhessenek szolgáltatásaikhoz. Ezt megelőzően ugyan egyes európai országok és az Egyesült Államok államai törvényben szabályozták a közösségi médiára vonatkozó alsó korhatárt, de még egyik sem vezetett be végrehajtási rendszert a jogi kihívások miatt.

Az ausztrál példán felbuzdulva máshol is tematizálni kezdték a hasonló törvényjavaslatokat. Spanyolország miniszterelnöke, Pedro Sánchez kedden jelentette be a dubaji világkormányzati csúcstalálkozón, hogy hasonló korlátozó intézkedéscsomag bevezetését tervezik a 16 évnél fiatalabbakra vonatkozóan, hogy megvédjék őket a „digitális vadnyugattól”. A jövő héten bemutatásra kerülő részletszabályokat még a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

A törvény értelmében platformok üzemeltei számára kötelező lenne hatékony életkorhitelesítő rendszerek bevezetése, és a kiskapuk bezárása a fiatalok előtt. Az új törvények büntethetővé tennék az algoritmusok manipulálását is az illegális tartalmak felerősítése érdekében, de ennek részleteiről egyelőre nem osztottak meg többet a tisztviselők.

A különböző országok kormányai több alkalommal adtak hangot annak, hogy a közösségimédia-cégek túlságosan lassan vagy nem elégségesen reagálnak a kiskorúakat érintő online kockázatokra. Eddig Dánia és Ausztria is jelezte, hogy akár követné is az ausztrál modellt. A francia parlament alsóháza a múlt héten fogadott el egy törvényjavaslatot, mely 15 év alatt tiltaná be a közösségimédia-felületek használatát az országban. A tervezet hamarosan a francia szenátus elé kerül, mielőtt törvényerőre emelkedhetne. Utána a közösségi platformok december 31-ig kaphatnak időt a 15 év alatti francia felhasználók fiókjainak deaktiválására.