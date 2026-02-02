Májusig kapnak haladékot a Fitbit-felhasználók a Google-fiók migrációra

Május közepéig kaptak további haladékot a Fitbit eszközök felhasználói arra, hogy a Fitbit-fiókjukat összerendeljék a Google-fiókukkal (ha van ilyen), vagy lementsék a benne található adatokat. A határidő eredetileg 2025-ben járt volna le, melyet később 2026. február 2-re módosítottak.

Több mint öt év telt el azóta, hogy lezárult a Fitbit-akvizíció, a Google azonban még a mai napig nem varrta el a folyamat összes szálát, illetve most úgy tűnik, májusig biztos nem is fogja.

A Fitbit akvizíciójával kapcsolatos egyik legfőbb aggály azt volt, hogy a cég a fitnesszcélú okosórák és karperecek által gyűjtött egészségügyi adatokhoz korlátlanul hozzáférhet. A felhasználók aggodalmát a Google azzal igyekezett eloszlatni, hogy ígéretet tett rá, hogy az anyacég nem használja fel a felhasználók eszközein keresztül gyűjtött egészségügyi adatokat hirdetésekhez, az információkat nem adja át a hirdetőknek - 2020-ban a keresőóriás nem mellékesen hivatalosan is kötelezettséget vállalt erre az Európai Bizottság előtt.

Az idő kerekét pár évvel előre pörgetve megkezdődött a Fitbit-fiókok Google-fiókokba történő opcionális migrációja, mely az eredeti tervek szerint 2025-ben zárult volna le, ám a Google ezt a határidőt végül 2026. február 2-re módosította.

Ez a dátum most tovább tolódik, egészen május 19-re, ám aki nem hajtja végre a fiókok összekapcsolását, az július 15-ig továbbra is hozzáférhet a rendszerben tárolt személyes adatokhoz és akár letöltheti, akár letörölheti azokat - a júliusi határidőt követően ezt egyébként a Google is megteszi azoknál a fiókoknál, melyeket magukra hagytak a felhasználók.